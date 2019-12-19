Конюхов хочет переплыть два океана на катамаране с солнечными батареями

Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии, передает ТАСС .

Путешествия намечены на 2021-2022 годы. Ради проекта планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 метров, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями. Строительство начнется в январе 2020 года на английской верфи Rannoch Adventurе. Солнечные батареи изготовит компания «Хевел» в Санкт-Петербурге.

Пройти от Канарских островов до Антигуа, а затем от Чили до Австралии планируется за шесть месяцев.

На переходах Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана.

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В июле Федор Конюхов совершил первый перелет на экспериментальном самолете с солнечными батареями по маршруту Москва - Евпатория.

В мае путешественник завершил одиночный весельный переход через Южный Тихий океан от Новой Зеландии до Южной Америки.