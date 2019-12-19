ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конюхов хочет переплыть два океана на катамаране с солнечными батареями

20.12.2019 17:35 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Конюхов хочет переплыть два океана на катамаране с солнечными батареями
Федор Конюхов. © / АиФ-Россия

Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии, передает ТАСС

Путешествия намечены на 2021-2022 годы. Ради проекта планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 метров, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями. Строительство начнется в январе 2020 года на английской верфи Rannoch Adventurе. Солнечные батареи изготовит компания «Хевел» в Санкт-Петербурге.

Пройти от Канарских островов до Антигуа, а затем от Чили до Австралии планируется за шесть месяцев.

На переходах Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана. 

Конюхов хочет переплыть два океана на катамаране с солнечными батареями
Тайна экспедиции. Что Фёдор Конюхов увидел в «точке Немо»?
Подробнее

В июле Федор Конюхов совершил первый перелет на экспериментальном самолете с солнечными батареями по маршруту Москва - Евпатория. 

В мае путешественник завершил одиночный весельный переход через Южный Тихий океан от Новой Зеландии до Южной Америки.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федор Конюхов. © / АиФ-Россия Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить первый одиночный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Шевцов перед ЧЕ: «Мы не должны смотреть ни на кого. Решает только то, как будем играть сами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика