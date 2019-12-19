ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Шевцов перед ЧЕ: «Мы не должны смотреть ни на кого. Решает только то, как будем играть сами»

20.12.2019 17:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по гандболу – о грядущем чемпионате Европы.

Наталья Федорцова:
Все ли ребята, которых хотели видеть на сборе, доехали?

Юрий Шевцов:
Пока к нам не подъехали два игрока: Юрий Лукьянчук и Вадим Гайдученко, парни задержались в своих клубах. Также есть травмированные. Но ко всему были готовы, поэтому сейчас ждем только двоих, еще точно день их не будет.

Мои ведущие игроки находятся в своих клубах на определяющих ролях

Наталья Федорцова:
Тренируетесь уже два дня, насколько довольны кондициями игроков?

Юрий Шевцов перед ЧЕ: «Мы не должны смотреть ни на кого. Решает только то, как будем играть сами»

Юрий Шевцов:
Физическим состоянием был удовлетворен еще в октябре. Сейчас ребята также приехали в неплохой форме. Им предстоит пройти тесты, которые все покажут. Из того, что я видел на протяжении сезона – мои ведущие игроки находятся в своих клубах на определяющих ролях. Например, Шумак провел прекрасный матч против СКА. Хорошо отзываются в прессе о Вайлупове, Пуховском. Кулеш, Королек – на ведущих ролях. Это меня радует, можно сказать то, к чему шли. Теперь осталось хорошо поработать, чтобы ехать на чемпионат Европы.

Хорваты – фавориты, тут даже и говорить нечего

Наталья Федорцова:
Кстати, о ЧЕ-2020, кто из трех соперников группы может доставить больше всего проблем?

Юрий Шевцов:
Ясно, что хорваты – фавориты. Тут даже и говорить нечего. Опытная команда с хорошими исполнителями. Остальные две команды находятся на той же стадии развития, что и мы. Если говорить в общем, нас ждет балканский гандбол – довольно знаменитая школа с очень хорошими специалистами, которые воспитывают хороших игроков. Против них достаточно сложно играть, но, думаю, за последнее время мы тоже подготовили хороших спортсменов, плюс сплав молодости и опыта, что вселяет оптимизм.

Юрий Шевцов перед ЧЕ: «Мы не должны смотреть ни на кого. Решает только то, как будем играть сами»

От того, какие у них исполнители, ничего не зависит. Решает только то, как будем играть сами

Наталья Федорцова:
Как можем остановить хороших хорватских исполнителей?

Юрий Шевцов:
Мы не должны смотреть ни на кого. От того, какие у них исполнители, ничего не зависит. Решает только то, как будем играть сами: как подойдем к этому матчу, какая будет тактика, защита, как ребята будут ментально мотивированы.

Выходишь на площадку – должен победить. Другой задачи у ребят не будет

Наталья Федорцова:
Впереди турнир в Польше, какие на него задачи?

Юрий Шевцов перед ЧЕ: «Мы не должны смотреть ни на кого. Решает только то, как будем играть сами»

Юрий Шевцов:
Мы продолжаем наигрывать состав. Этот турнир нужен, чтобы проверить, что мы сделали. Но закон спорта гласит: выходишь на площадку – должен победить. Другой задачи у ребят не будет. Хочу сказать, что у нас сложилась положительная конкуренция в команде. Каждый игрок должен показать себя, чтобы поехать на чемпионат Европы.

Есть конкуренция и мне предстоит сложный выбор

Мне, как и любому тренеру, сложно определить, кого взять с собой. Раньше в белорусском гандболе такого не было. Мы брали только тех, кто был. Сейчас другая ситуация: есть конкуренция и мне предстоит сложный выбор.

Наталья Федорцова:
Можно сказать, что к этому времени у нас отбор, а не набор в сборную?

Юрий Шевцов:
Да. Могу сказать: так, как развивается белорусский гандбол, как развиваются детские школы, через три-четыре года наше положение будет еще более оптимистичным.

Люди в материале: Юрий Шевцов, Наталья Федорцова
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по гандболу – о грядущем чемпионате Европы. Наталья Федорцова: Все ли ребята, которых хотели видеть на сборе,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Больше поводов приехать в Беларусь: по всей Украине закрывают казино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика