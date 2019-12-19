В Минск приехал колоритный хоккеист: играет на гитаре, изучает психологию и сам делает закатки

Источник материала: Tut.by

Неделю назад минское «Динамо» заключило пробный контракт с канадским защитником Мэтью Майоне. У этого парня итальянские и греческие корни. Из-за яркой внешности в Европе Мэта уже прозвали Иисусом. Он медитирует, играя на гитаре, предпочитает фильмам книги и сам делает закатки из свежих томатов. Откуда у профессионального хоккеиста время и силы на разносторонние хобби — Майоне рассказал журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.

«Канадцы и американцы очень разные. Мы милые, но не тусовщики»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мэтью Майоне родился в Юнионвилле, чуть севернее Торонто. В детстве занимался разными видами спорта и только в 16 окончательно остановился на хоккее, заиграв в OHL.

— До этого параллельно с хоккеем я увлекался регби и футболом. И очень благодарен родителям за то, что они предоставили мне выбор. Разные виды спорта — это ведь история не только про физическую активность, но и про погружение в разные культуры. Мне кажется, едва ли не лучшее, что есть в Канаде, — это мультикультурность.

У нас в стране — невероятный микс народов и культур. Взять даже мою семью: отец — выходец из Италии, мама — из Греции. Канада подарила моим близким новый дом. И я горжусь, что живу в такой отрытой стране.





— Белорусы не любят, когда иностранцы называют нас русскими. Канадцы тоже обижаются, если назвать их американцами?

— Думаю, да, потому что канадцы и американцы очень разные. Мы отличаемся политическим устройством и культурными ценностями. Думаю, в этом смысле Канаду можно сравнить с Беларусью: мы тоже небольшая по населению страна, которая находится рядом с большим соседом. Население штата Калифорния больше, чем всей Канады, понимаешь, да? (улыбается). Равно как и Москва по этому показателю превосходит всю Беларусь.

Встречи Америки и Канады в спорте — это всегда дерби. Но при этом мы не чувствуем себя младшим братом США. Мы просто соседние страны, которые в некоторых вопросах очень разные.

— Давай парочку примеров.

— В первую очередь Канада — мультикультурная страна. И это уникальная ценность! У нас нет такого понятия как «настоящий канадец». Потому что канадец может быть белым, мулатом или темнокожим, азиатом или латиносом. Я — канадец с европейскими корнями, который при этом однозначно считает своим домом Канаду. Америка так активно, как Канада, не принимает иностранцев. Именно поэтому я считаю, что мы красавчики (смеется).





— Плюс есть небольшая разница в повседневном общении канадцев и американцев. Мы более милые. Канадцы часто говорят «сорри». Я бы даже сказал, слишком часто, — говорит Мэт. — Мы уважаем друг друга и привыкаем быть очень вежливыми с самого детства. Ну и еще кое-что: канадское пиво однозначно более крепкое (улыбается).

— От путешественников часто можно услышать, что Канада очень красива, но там быстро становится скучно.

— У нас точно не тусовочная страна, это правда. В Европе можно зависать в клубах до шести утра, а в некоторых заведениях — круглосуточно. В Канаде все по-другому. Там тебе в два часа ночи скажут: «Все, ребята, расходимся. Пора в кровать» (смеется).

При этом я не понимаю, как заскучать с нашим природным ландшафтом и разнообразием. В Канаде можно поужинать в итальянском, греческом, мексиканском, японском, испанском, русском, польском ресторане… Да и белорусский, уверен, найдется! В конце концов, в Канаде есть все природные прелести: горы, океаны, моря, леса, равнины, долины и реки. Разве что нет пустыни, но я был в Дубае и не скажу, что пустыни — это то, по чему я сильно скучаю (улыбается).

«На семейный пикник нас собирается больше сотни человек. По такому случаю арендуем парк»

Мэт — ценитель вкусной еды. Он всегда старается пробовать местную кухню. Когда играл в Словакии, влюбился в галушки со сметаной, в Финляндии оценил оленину и блюда из картофеля. Хотя любимой кухней Майоне ожидаемо называет итальянскую.

— У нас есть семейная традиция готовить домашний томатный соус. Ничего сверхъестественного, конечно. Я не мну помидоры ногами, как Челентано в фильме «Укрощение строптивого», — шутит канадец.

— Просто заготавливаем корзины томатов, снимаем с них кожуру, отправляем овощи в огромную емкость и ставим на огонь. Далее добавляются соль и базилик. Соус надо довести до кипения и затем разлить по банкам, которые закатываются и хранятся несколько месяцев. Думаю, за раз мы с родителями закатываем более 25 литров соуса, — говорит Мэтью.

— Еще одно традиционное блюдо для нашей семьи — домашние сальсиччи (или просто «пальцем пханая колбаса»). Очень вкусная штука, пробовала? Если нет, вот тебе домашнее задание.

На Пасху семья хоккеиста обычно запекает мясо ягненка — это традиция заимствована с греческой стороны.

— Мой дядя просыпается в четыре часа утра, чтобы развести огонь. Сам ягненок готовится около пяти-шести часов. И, если сделать все по рецепту, получается фантастическое мясо.

— Ты вообще привязан к семье? — спрашиваю у 29-летнего канадца.

— Да, мы очень близки. Каждый день на связи с родителями. Мне нравятся наши семейные сборы. На Рождество встречаемся небольшим составом — человек 20. На Пасху приезжают еще родственники из Греции — и нас уже 50. А вот большие семейные пикники собирают больше сотни членов семьи. По такому случаю мы обычно арендуем парк. Я серьезно!

— И ты знаешь всех присутствующих?

— Конечно! Это жены, мужья и дети моих дядей и тетей. Мы не часто видимся, но все друг друга знаем. Я обожаю такие сборы и скучаю по близким. Моя невеста работает дизайнером в Канаде, так что нам приходится поддерживать отношения на расстоянии. Но такова жизнь профессиональных спортсменов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что она говорит по поводу твоего имиджа — ты ведь отпустил бороду и длинные волосы, когда перебрался в Европу?

— Ну да. Когда-то давно у меня были длинные волосы, но здесь почему-то снова перестал их стричь. Мишель говорит, что я неплохо выгляжу. Хотя иногда ей, возможно, хотелось бы видеть мое обычное, а не заросшее лицо (улыбается).

В ноябре у меня есть традиция отращивать еще и усы. Это приурочено к благотворительной акции Movember, — поясняет Мэтью. — Ее сторонники в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями. Много лет назад это заболевание обнаружили у моего деда. И теперь я, папа и брат ежегодно проверяемся и более пристально следим за своим здоровьем.

Мне кажется важным говорить об этом вслух, потому что мужчины зачастую стесняются ходить к докторам и относятся к своему здоровью несерьезно. Хотя такие вопросы нельзя пускать на самотек.





«Поначалу не понимал, почему вместо „дзякуй“ слышу в Минске „спасибо“»

С 20 до 24 лет Майоне совмещал хоккей с учебой в университете и получил степень по психологии и биологии.

— Скажу честно, это было непростое время. Представь: за семестр мне надо было изучить пять курсов, сдать пять экзаменов и параллельно тренироваться на профессиональном уровне. Я возвращался домой очень поздно вечером, но все равно это того стоило.

На вопрос, почему хоккеист решил изучать именно психологию с биологией, он отвечает:

— Для меня такой выбор выглядел естественным. Всегда было интересно узнать, как устроено человеческое тело и что за процессы происходят в организме. Я пытался найти ответ на вопрос: почему одни спортсмены превосходят других: это генетика, особенности тренировочного процесса или психологического состояния. В итоге те уроки, которые усвоил, каждый день помогают мне расти профессионально.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что это за уроки?

— Я понял, в каком направлении должен двигаться и на что делать упор. Например, чтобы быть хорошим журналистом, надо изучать английский, разные стили письма, читать поэзию и прозу, запоминать пословицы, чтобы встраивать их в увлекательные вопросы.

То же самое и с хоккеем: мне надо много работать физически и ментально плюс грамотно расставлять приоритеты. Я внес изменения и в свой рацион питания: отказался от «молочки» и продуктов, содержащих глютен. Понял, что без них чувствую себя лучше.

— А как ты применяешь в хоккее знания по психологии?

— Использую методики позитивного мышления, потому что в спорте невозможно избежать негатива. Надо уметь справляться с неудачами, ведь хоккей устроен таким образом, что ты постоянно находишься в пиковых эмоциональных точках: сегодня максимальный подъем, а завтра провал. Например, я фантастически провел прошлый сезон в Риге, отобрался на Матч звезд КХЛ, но после получил травму и оказался на дне.

Чтобы справляться с подобными ситуациями, надо работать над психологической устойчивостью. Мне помогают дыхательные техники и медитации. Хотя медитация у каждого человека своя: кому-то подходит рыбалка, кому-то — ведение личного дневника или чтение.

— Я люблю поиграть на гитаре, посмотреть на Netflix «Офис» или «Игру престолов» и почитать психологическую, спортивную или духовную католическую литературу. У хоккеистов очень много свободного времени на выездах, так что я проглатываю книгу за книгой.

В прошлом сезоне Майоне заработал репутацию самого музыкального хоккеиста КХЛ. На Мачте звезд 2019 в Казани он исполнил хит «Ho Hey» группы Lumineers, а позже снялся в клипе латвийской группы Laime Pilniga, которая участвовала в отборе на Евровидение.

Правда, в Минск хоккеист пока не успел привезти гитару. Зато уже начал изучать местный менталитет и культуру.

— Я считаю правильным знакомиться со страной, которая дает тебе работу. Конечно, можно загуглить информацию в интернете. Но я предпочитаю спрашивать у местных о моментах, которые меня интересуют.

Скажем, первое, что меня удивило в Беларуси: почему люди говорят здесь на русском, имея свой собственный язык. Не понимал, почему слышу «спасибо» вместо «дзякуй». Не могу давать оценку, нормальна такая языковая ситуация или нет. Скорее, просто необычная. Но еще многое предстоит изучить.

Рождественский блиц.





— Рождество или Новый год?

— Рождество, хотя Новый год я тоже отмечаю.

— Любимое рождественское блюдо?

— Stuffing. Это блюдо может подаваться как гарнир либо как начинка для индейки. Делается оно из гренок, овощей, колбасок и яиц. Канадцы обычно готовят его на Рождество или День благодарения. Очень вкусно, рекомендую!

— Лучший рождественский подарок, который ты получал?

— Хоккейная клюшка. Не помню, в каком возрасте мне подарили первую, но уверен, что это было самым желанным подарком.

— Самый дорогой подарок, который ты когда-либо делал?

— О, это помолвочное кольцо для моей невесты. Это была действительно дорогая покупка! А из рождественских подарков самым дорогим стал, наверное, ноутбук, который мы с братом и отцом подарили маме.

— Лучшая рождественская песня?

— Santa Claus Is Coming to Town или Jingle Bells.

— Любимый рождественский фильм?

— «Рождественская история» и «Крепкий орешек». Вообще, я люблю смотреть фильмы в канун Рождества. Включаешь телевизор, а там каждый год такой выбор! Устраиваюсь на диване поудобнее — не в пижаме, конечно, но шорты и майка — то, что надо (улыбается).

— Лучшее Рождество на твоей памяти?

— Знаешь, я с 16 лет провожу Рождество вдали от дома. В этом году планируется, наверное, наиболее странное, потому что у «Динамо» в календаре матч в Китае. Еще никогда не играл 25 декабря.

А, если говорить о лучшем празднике в моем представлении, то это любое Рождество в кругу семьи, когда можно сходить в костел на мессу, а потом играть в настольные игры, болтать и наслаждаться ничегонеделанием.