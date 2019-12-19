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В Барановичах пострадала пешеход
20.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, 19.12.2019 около 18:00 часов водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем марки «Ниссан Алмера», двигался по улице Т.Шевченко.
Напротив дома №80 водитель совершил наезд на пешехода, 1968 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход госпитализирована в травматологическое отделение УЗ «БГБ №1 г.Барановичи». Проводится проверка.
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По предварительной информации, 19.12.2019 около 18:00 часов водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем марки «Ниссан Алмера», двигался по улице Т.Шевченко. ...
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