Источник материала: Новости Волковыска

Любителей активного отдыха на природе становится все больше, растет популярность охоты. Большая площадь угодий, разнообразие животного мира делают нашу страну привлекательной, в том числе для иностранных туристов. Желающих приобрести охотничье оружие также становится больше, как и обращений по разъяснению правил его приобретения. С этими вопросами мы обратились к начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрию Язепчику.

– Начнем с того, что в целом к гражданскому оружию относится оружие самообороны, спортивное, охотничье и сигнальное. Для получения разрешения на приобретение охотничьего оружия необходимо соблюсти ряд условий и обязательств. Вам должно исполниться 18 лет (ограничений предельного возраста не существует), иностранцы и лица без гражданства должны иметь право на постоянное место жительства в Республике Беларусь. Обращаясь в орган внутренних дел, при себе надо иметь:

заявление (образец в райотделе);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

медицинскую справку о состоянии здоровья;

государственное удостоверение на право охоты;

две фотографии размером 30х40 мм;

документ, подтверждающий внесение платы за разрешение на приобретение оружия (одна базовая величина за каждую единицу).

Параллельно с этим правоохранительные органы проводят проверку потенциального владельца оружия на наличие условий для его хранения, а также лояльность перед законом (отсутствие административных правонарушений по ряду статей КоАП и уголовно наказуемых деяний). Во всех случаях заявление рассматривается в течение месяца.

После приобретения охотничьего оружия его нужно зарегистрировать в ОВД по месту жительства в 10-дневный срок. Туда нужно предоставить паспорт, разрешение на приобретение, сертификат соответствия (в случае приобретения за пределами Республики Беларусь) и документ, подтверждающий внесение платы (две базовые величины за каждую единицу). При регистрации оружия выдается разрешение на его хранение и ношение сроком действия три года. Чтобы его продлить, необходимо за месяц до истечения срока предоставить в органы внутренних дел все вышеназванные документы за исключением фотографий.

Справочно

В этом году органами внутренних дел выдано более шести тысяч разрешений на приобретение различных видов гражданского оружия. Всего же в республике на учете состоит порядка 81 тысячи индивидуальных владельцев охотничьего оружия, на руках у которых около 99 тысяч единиц.