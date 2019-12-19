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В Вилейке открыли обновлённый автовокзал

20.12.2019 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обновленный автовокзал торжественно открылся в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке открыли обновлённый автовокзал

Реконструкция началась еще летом. На ремонтные работы было выделено 2 миллиона рублей. За полгода заменили старую крышу, окна и проводку, отремонтировали систему вентиляции. Внутри вокзал также кардинально изменился. Обещают, что станет лучше и качество обслуживания пассажиров.

В Вилейке открыли обновлённый автовокзал

В Вилейке открыли обновлённый автовокзал

Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:
Привели в порядок территорию прилегающую, полностью перестроили терминалы, автоматизировали все. Плюс ко всему мы внедрили электронную продажу билетов – онлайн-регистрацию. Много новшеств, которые мы дальше будем продвигать. Все будем делать передовое.

В Вилейке открыли обновлённый автовокзал

Ежедневно с платформ автовокзала отправляется около 60 автобусов. В выходные их количество увеличивается. Кстати, Вилейский автовокзал был построен 35 лет назад. К этому моменту здание капитально не ремонтировали.

В Вилейке открыли обновлённый автовокзал

Люди в материале: Владимир Федорович, Олег Бегунец
 
 
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Новости Беларуси. Обновленный автовокзал торжественно открылся в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Реконструкция началась еще летом. На ремонтные...
 
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