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В Вилейке открыли обновлённый автовокзал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновленный автовокзал торжественно открылся в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Реконструкция началась еще летом. На ремонтные работы было выделено 2 миллиона рублей. За полгода заменили старую крышу, окна и проводку, отремонтировали систему вентиляции. Внутри вокзал также кардинально изменился. Обещают, что станет лучше и качество обслуживания пассажиров.
Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:
Ежедневно с платформ автовокзала отправляется около 60 автобусов. В выходные их количество увеличивается. Кстати, Вилейский автовокзал был построен 35 лет назад. К этому моменту здание капитально не ремонтировали.
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Новости Беларуси. Обновленный автовокзал торжественно открылся в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Реконструкция началась еще летом. На ремонтные...
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