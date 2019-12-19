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Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наметить будущее. С этой целью председатель Миноблисполкома Александр Турчин и помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев встретились с известными людьми и почетными гражданами центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ветераны труда, заслуженные тренеры, художники и бывшие руководители области во время открытого диалога обсудили ключевые направления развития региона.
Борис Батура, председатель Миноблисполкома (2010-2013):
Ольга Даргель, заместитель председателя Миноблисполкома (1984-1994):
Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Кстати, встречи с заслуженными людьми региона станут традиционными. Подобного рода мероприятия будут проходить ежегодно.
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Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области
Новости Беларуси. Наметить будущее. С этой целью председатель Миноблисполкома Александр Турчин и помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев...
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