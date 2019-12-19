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Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

20.12.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В детской хореографической школе искусств имени В.Н. Погодина в Бресте сегодня состоялся первый областной новогодний бал, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Открывая торжественный танцевальный вечер, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк отметил уникальность события. "Сегодня зарождается очень интересная традиция - областной новогодний бал одаренной молодежи области, талантливой, интеллигентной, образованной. Это наша элита. Поэтому логично, что это действо проходит в историческом восстановленном здании, в зале, специально предназначенном для бальных танцев", - сказал зампред облисполкома.

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Праздник начался с торжественного танца-шествия - полонеза. Соответствуя строгому дресс-коду, по паркету прошествовали 25 нарядных юных пар. Чести быть приглашенными на областной новогодний бал удостоились 50 студентов и учащихся, достигших значительных успехов в учебе, творчестве и спорте. Это представители всех четырех вузов региона, областного кадетского училища, областного лицея, других учреждений образования.

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Среди них и победитель республиканского конкурса "Студент года - 2019" студентка 4-го курса факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета Дарья Павлович.

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Среди танцующих можно было увидеть и почетных гостей бала: ректора Брестского государственного технического университета Александра Драгана, члена Совета Республики, главного врача областной больницы Александра Карпицкого, командира 115-го зенитного ракетного полка полковника Олега Коновалова, директора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григория Бысюка. Все они, как заметил вице-губернатор, прошли кастинг. "Помимо того, что эти люди красивые, подтянутые и хорошо танцуют, они еще и являются достойным примером для нашей молодежи", - подчеркнул он.

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Новогодний бал продолжался полтора часа. Пары танцевали вальс, польку, французскую кадриль, играли в "Ручеек". Атмосферу праздничного вечера дополнял струнный квартет преподавателей Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы. В завершение бала все его участники получили новогодние подарки.-0-

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Первый областной новогодний бал провели в историческом здании хореографической школы Бреста

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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  В детской хореографической школе искусств имени В.Н. Погодина в Бресте сегодня состоялся первый областной новогодний бал, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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