⚡ 20 декабря 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко указом № 468 утвердил государственную инвестиционную программу на 2020 год. Государство выделит 581 млн рублей на финансирование 107 объектов, включенных в программу, сообщает пресс-служба президента❗
Республиканский бюджет будет направлен на объекты, вводимые в эксплуатацию в 2020 году, а также на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.
В частности, 134 млн рублей будут направлены из резервного фонда президента, 105 млн – из целевого фонда национального развития.
В 2020 году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 27 объектов:
- крытой ледовой площадки и автовокзала в Островце;
- средней школы и общежития Национального детского технопарка;
- детских дошкольных учреждений в Минской области;
- храма Александра Невского на Военном кладбище в Минске;
- центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске;
- моста через реку Западный Буг на автомобильной дороге Р94 Брест – граница Польши (Домачево);
- 7 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот.
Всего в 2020 году предполагается ввести в эксплуатацию 48 объектов:
- районная больница и центр творчества молодежи в Островце;
- школа Национального детского технопарка в Минске;
- спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств;
- центр безопасности МЧС в Минске;
- взрослая и детская поликлиники в Гомеле.
Предусматривается завершение реконструкции республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, Свято-Успенского монастыря в Жировичах Слонимского района и других объектов.
Большое количество новых объектов на территории Островца объясняется тем, что в 2020 году там начнет работу Белорусская АЭС.