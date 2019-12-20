Источник материала: Новости Волковыска

⚡ 20 декабря 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко указом № 468 утвердил государственную инвестиционную программу на 2020 год. Государство выделит 581 млн рублей на финансирование 107 объектов, включенных в программу, сообщает пресс-служба президента❗

Республиканский бюджет будет направлен на объекты, вводимые в эксплуатацию в 2020 году, а также на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

В частности, 134 млн рублей будут направлены из резервного фонда президента, 105 млн – из целевого фонда национального развития.

В 2020 году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 27 объектов:

крытой ледовой площадки и автовокзала в Островце;

средней школы и общежития Национального детского технопарка;

детских дошкольных учреждений в Минской области;

храма Александра Невского на Военном кладбище в Минске;

центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске;

моста через реку Западный Буг на автомобильной дороге Р94 Брест – граница Польши (Домачево);

7 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот.

Всего в 2020 году предполагается ввести в эксплуатацию 48 объектов:

районная больница и центр творчества молодежи в Островце;

школа Национального детского технопарка в Минске;

спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств;

центр безопасности МЧС в Минске;

взрослая и детская поликлиники в Гомеле.

Предусматривается завершение реконструкции республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, Свято-Успенского монастыря в Жировичах Слонимского района и других объектов.

Большое количество новых объектов на территории Островца объясняется тем, что в 2020 году там начнет работу Белорусская АЭС.