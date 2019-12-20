Сотрудниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся поставками героина из Афганистана в страны Евросоюза. Территория Беларуси использовалась как перевалочный пункт.
В Минске были задержаны иностранные граждане. В тайнике арендуемого ими складского помещения в одном из районов столицы оперативники обнаружили и изъяли самую крупную партию героина за всю историю нашей страны.
Подробности громкого задержания будут озвучены в понедельник, 23 декабря, в ходе брифинга, который пройдет в МВД,