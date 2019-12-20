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В Киеве задержаны трое белорусов за драку с полицейскими

21.12.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трое граждан Беларуси задержаны после драки с сотрудниками полиции в Киеве, сообщили в пресс-службе киевской Нацполиции.

Инцидент произошел днем в пятницу, 20 декабря, на улице Крещатик. "Группа агрессивно настроенных лиц" подошла к полицейским и начала нецензурно выражаться.

"В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку", — говорится в сообщении.

Полицейские в ответ также применили слезоточивый газ, а один сотрудник даже выстрелил в воздух.

В результате в полицейское управление было доставлено восемь человек, трое из них белорусы – они задержаны. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

После стычки четверым полицейским потребовалась медицинская помощь.
 
 
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Трое граждан Беларуси задержаны после драки с сотрудниками полиции в Киеве, сообщили в пресс-службе киевской Нацполиции.
 
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