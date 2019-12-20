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В январе 2020 года Вороновский район отметит 80 лет со дня образования

21.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В январе 2020 года Вороновский район отметит 80 лет со дня образования

80 лет для человека — это целая жизнь, а для летописи района — только промежуток времени, период его образования и становления. По случаю юбилейной даты редакция «Воранаўскай газеты» и районный исполнительный комитет обращаются с просьбой к читателям и всем жителям района. Возможно, в ваших семейных архивах сохранились фотоснимки или видеозаписи, которые отражают жизнь нашего района, предприятий и организаций либо жизнь семьи в ракурсе исторических событий.  Поделитесь с нами — и вместе мы создадим летопись района.

Материалы можно приносить лично в редакцию, где наши сотрудники смогут сделать копии, либо присылать на почтовый адрес: 231391, г.п. Вороново, ул. Советская, 44. Отправить их можно и на электронную почту: voronovo77@yandex.by.

 
 
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80 лет для человека — это целая жизнь, а для летописи района — только промежуток времени, период его образования и становления. По случаю юбилейной даты редакция...
 
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