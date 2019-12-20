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Встреча активистов, готовых делать Брест лучшим местом для родителей с детьми
21.12.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
InspiredByБрест проводится в рамках проекта "Активное родительство" Брестским городским отделением общественной организации "Христианское содружество взрослых и молодых" (YMCA Brest) в сотрудничестве с РМОО «НСНЛ»
Место: Художественный музей (в Южных казармах Брестской крепости).
В программе:
Для родителей с малышами в Музее есть BabyRoom: место для кормления и ухода за ребенком. Если планируется участие двух родителей, просьба заполнить анкету каждому в отдельности.
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