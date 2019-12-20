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Встреча активистов, готовых делать Брест лучшим местом для родителей с детьми

21.12.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

InspiredByБрест проводится в рамках проекта "Активное родительство" Брестским городским отделением общественной организации "Христианское содружество взрослых и молодых" (YMCA Brest) в сотрудничестве с РМОО «НСНЛ»

Встреча активистов, готовых делать Брест лучшим местом для родителей с детьми


#InspiredByРэгіён - это проект, целью которого является создание возможностей для знакомства, обмена опытом и развития сотрудничества местных активистов из разных сфер деятельности для обсуждения возможных решений важных локальных вопросов.

Время: 28 декабря 11.00-15.00

Место: Художественный музей (в Южных казармах Брестской крепости).

В программе:

- презентация #InspiredBy,
- общественные обсуждения,
- составление плана действий на 2020 год,
- музтерапия,
- кофе-пауза.

Для родителей с малышами в Музее есть BabyRoom: место для кормления и ухода за ребенком. Если планируется участие двух родителей, просьба заполнить анкету каждому в отдельности.

Дополнительные вопросы: +375292147098, Анастасия

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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