Встреча активистов, готовых делать Брест лучшим местом для родителей с детьми

Источник материала: Виртуальный Брест

InspiredByБрест проводится в рамках проекта "Активное родительство" Брестским городским отделением общественной организации "Христианское содружество взрослых и молодых" (YMCA Brest) в сотрудничестве с РМОО «НСНЛ»







#InspiredByРэгіён - это проект, целью которого является создание возможностей для знакомства, обмена опытом и развития сотрудничества местных активистов из разных сфер деятельности для обсуждения возможных решений важных локальных вопросов.



Время: 28 декабря 11.00-15.00

Место: Художественный музей (в Южных казармах Брестской крепости).

В программе:



- презентация #InspiredBy,

- общественные обсуждения,

- составление плана действий на 2020 год,

- музтерапия,

- кофе-пауза.

Для родителей с малышами в Музее есть BabyRoom: место для кормления и ухода за ребенком. Если планируется участие двух родителей, просьба заполнить анкету каждому в отдельности.



Дополнительные вопросы: +375292147098, Анастасия