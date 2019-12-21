Александра Саснович сыграет в финале теннисного турнира в Лиможе

Источник материала: Аргументы и факты

Во Франции завершается женский теннисный турнир серии «Челленджер» с призовым фондом $115 тыс. В финал соревнований вышла белоруска Александра Саснович (67-е место в рейтинге WTA).

В полуфинале нашей спортсменке противостояла бельгийка Гретье Миннен (118). Не без труда белоруска взяла верх над соперницей в трех сетах – 2:6, 6:2, 6:2. 22 декабря в финале турнира Александра Саснович поборется за титул с россиянкой Екатериной Александровой (42).

Ранее на турнире Александра Саснович обыграла болгарку Изабеллу Шиникову (171), россиянку Анну Блинкову (61) и швейцарку Жиль Белен Тайхманн (73). Отметим, что первые крупные теннисные соревнования в новом сезоне у девушек стартуют в начале января.