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Александра Саснович сыграет в финале теннисного турнира в Лиможе

22.12.2019 12:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александра Саснович сыграет в финале теннисного турнира в Лиможе
Фото из открытых источников

Во Франции завершается женский теннисный турнир серии «Челленджер» с призовым фондом $115 тыс. В финал соревнований вышла белоруска Александра Саснович (67-е место в рейтинге WTA).

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В полуфинале нашей спортсменке противостояла бельгийка Гретье Миннен (118). Не без труда белоруска взяла верх над соперницей в трех сетах – 2:6, 6:2, 6:2. 22 декабря в финале турнира Александра Саснович поборется за титул с россиянкой Екатериной Александровой (42).

Ранее на турнире Александра Саснович обыграла болгарку Изабеллу Шиникову (171), россиянку Анну Блинкову (61) и швейцарку Жиль Белен Тайхманн (73). Отметим, что первые крупные теннисные соревнования в новом сезоне у девушек стартуют в начале января.

 
 
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Белорусская теннисистка в шаге от завоевания титула на турнире с призовым фондом около $115 тыс.
 
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