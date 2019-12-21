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Ирина Кривко выступает в масс-старте на этапе КМ по биатлону. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко выступает в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.
В гонке принимают участие 30 лучших биатлонисток текущего сезона. Они пройдут четыре огневых рубежа на дистанции в 12,5 км.
Это последняя гонка перед перерывом длиной в две с половиной недели.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко выступает в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.
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