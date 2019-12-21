Ирина Кривко выступает в масс-старте на этапе КМ по биатлону. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко выступает в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.



Фото: Дарья Бурякина

В гонке принимают участие 30 лучших биатлонисток текущего сезона. Они пройдут четыре огневых рубежа на дистанции в 12,5 км.

Это последняя гонка перед перерывом длиной в две с половиной недели.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.