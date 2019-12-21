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Скороход из Comedy Club сыграл Лукашенко. Самое смешное в байнете за неделю

22.12.2019 15:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем нашу излюбленную рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели (с 16 по 22 декабря) освещали СМИ и постили беларусы. 

Начнем, пожалуй, с хита. Резидент Comedy Club и бывший участник команды КВН «Триод и Диод» Андрей Скороход скрыграл Александра Лукашенко. Комик изобразил, как президент общается с оппозицией, которой на самом деле нет (отсылка к частым заявлениям Лукашенко) – а потому ей срочно нужно появиться:

Власти окончательно утвердили график новогодних выходных. Кто-то рассмотрел в этом всю жизнь:

Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси (не спрашивайте):

На неделе Беларусь с новой силой заволновалась из-за интеграции. Иллюстрируют ее так:

Кстати, в Минске должен был пройти митинг сторонников интеграции. Организаторы гордо заявляли, что это событие станет «огромным государственным мероприятием», но на него... вообще никто не пришел. Кроме журналистов, но и те не задержались.

А вот митинг противников интеграции с Россией состоялся – и стал пока самой масштабной такой акцией в Беларуси (как все прошло – читайте здесь). Разумеется, на него пришли провокаторы. Одному из них люди решили возложить цветы:

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