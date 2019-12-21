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Скороход из Comedy Club сыграл Лукашенко. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Продолжаем нашу излюбленную рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели (с 16 по 22 декабря) освещали СМИ и постили беларусы.
Начнем, пожалуй, с хита. Резидент Comedy Club и бывший участник команды КВН «Триод и Диод» Андрей Скороход скрыграл Александра Лукашенко. Комик изобразил, как президент общается с оппозицией, которой на самом деле нет (отсылка к частым заявлениям Лукашенко) – а потому ей срочно нужно появиться:
Власти окончательно
Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси (не спрашивайте):
На неделе Беларусь с новой силой заволновалась из-за интеграции. Иллюстрируют ее так:
Кстати, в Минске должен был пройти митинг сторонников интеграции. Организаторы гордо заявляли, что это событие станет «огромным государственным мероприятием», но на него... вообще
А вот митинг противников интеграции с Россией состоялся – и стал пока самой масштабной такой акцией в Беларуси (как все прошло – читайте
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