Скороход из Comedy Club сыграл Лукашенко. Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Продолжаем нашу излюбленную рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели (с 16 по 22 декабря) освещали СМИ и постили беларусы.

Начнем, пожалуй, с хита. Резидент Comedy Club и бывший участник команды КВН «Триод и Диод» Андрей Скороход скрыграл Александра Лукашенко. Комик изобразил, как президент общается с оппозицией, которой на самом деле нет (отсылка к частым заявлениям Лукашенко) – а потому ей срочно нужно появиться:

Власти окончательно утвердили график новогодних выходных. Кто-то рассмотрел в этом всю жизнь:

Все вокруг 1,2,4,5,6,7 , а ты 3-е января — Aleksandr Lihach (@A_L_Lihach) December 17, 2019

Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси (не спрашивайте):

На неделе Беларусь с новой силой заволновалась из-за интеграции. Иллюстрируют ее так:

Кстати, в Минске должен был пройти митинг сторонников интеграции. Организаторы гордо заявляли, что это событие станет «огромным государственным мероприятием», но на него... вообще никто не пришел . Кроме журналистов, но и те не задержались.

На самом деле акция за интеграцию прошла сегодня вот так pic.twitter.com/Dub7dXRnme — РБ головного мозга (@belamova) December 20, 2019

Минск, Октябрьская площадь, митинг в поддержку интеграции с Россией. pic.twitter.com/Ga4XIzZ5wF — Русофобия в Беларуси (@real_phobia) December 20, 2019