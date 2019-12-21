﻿ «Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек

22.12.2019 15:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Бабушки, дедушки и их внуки имеют особую связь. Кто, как не бабушка с дедушкой, подарит в честь праздника или даже без повода конфеты, печенье и немного денег? Выросшие внуки с любовью вспоминают родителей своих родителей и делятся историями с друзьями. 

Иногда люди так восхищаются бабушками и дедушками, что выкладывают их фотографии на страницах интернет-ресурсов. Мы собрали девять недавно опубликованных снимков, на которых нынче пожилые люди выглядят молодыми и энергичными. 

«Фото помолвки моих бабушки и дедушки, примерно 1940 год. Редкий снежный бой в Бомонте, штат Техас», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/IrshTxn 

«Дедушка с улыбкой, которая никогда не угасала, пока он жил. Начало 80-х», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/salladallas 

«Мои прадедушка и прабабушка, примерно 1954 год», 

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/OhWhyPleaseNo 

«Мои бабушка и дедушка, Кент (штат Вашингтон), декабрь 1960 года», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/daleweeksphoto 

«Мои бабушка и дедушка, Уильям «Билл» и Джоанн. Посещение танцев в 1967 году в Вестерн Гольф и Кантри Клаб в Редфорде, Мичиган. Слишком круто», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/bashagab 

«Мои прапрабабушка и прапрадедушка. Теннесси Флоренс Пич и Роберт Ли Марлин (1925)», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/SilentWalrus92 

«Свадьба моих прадедушки и прабабушки. Моя бабушка и сейчас такая же красивая», 

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/MSobel00 

«Мои дедушка и бабушка, 1952 год, им 17 и 16 лет. Фото сделано незадолго до того, как они сбежали из дома. Всё ещё вместе 67 лет спустя», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/mtgriffin 

«Мои бабушка и дедушка, 1959 год». 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: reddit.com/user/nikegrapes 

«Бабушка Галя и дедушка Володя в день свадьбы (3 августа 1963 г.)»,

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: vk.com/tebya_zovyt

«Бабуля с дедом, сидят все разобиженные друг на друга, но в гостях отношения не выясняют»,

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Жанна Кучерова

Кстати, ранее пользователи соцсетей показали фотографии своих мам, которым более 40 лет.

Женщины выглядят так молодо, что могли бы увести парней у дочерей – здесь подробнее

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бабушки, дедушки и их внуки имеют особую связь. Кто, как не бабушка с дедушкой, подарит в честь праздника или даже без повода конфеты, печенье и немного денег?...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк предложил новый символ белорусского рубля – аутентичный. Посмотрите, как он выглядит Читать далее: https://www.b-g.by/news/bank-predlozhil-novyiy-simvol-belorusskogo-rublya-autentichnyiy-posmotrite-kak-on-vyiglyadit-foto/
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика