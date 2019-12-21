«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек

Источник материала: СТВ

Бабушки, дедушки и их внуки имеют особую связь. Кто, как не бабушка с дедушкой, подарит в честь праздника или даже без повода конфеты, печенье и немного денег? Выросшие внуки с любовью вспоминают родителей своих родителей и делятся историями с друзьями.

Иногда люди так восхищаются бабушками и дедушками, что выкладывают их фотографии на страницах интернет-ресурсов. Мы собрали девять недавно опубликованных снимков, на которых нынче пожилые люди выглядят молодыми и энергичными.

«Фото помолвки моих бабушки и дедушки, примерно 1940 год. Редкий снежный бой в Бомонте, штат Техас»,



Фото: reddit.com/user/IrshTxn

«Дедушка с улыбкой, которая никогда не угасала, пока он жил. Начало 80-х»,



Фото: reddit.com/user/salladallas

«Мои прадедушка и прабабушка, примерно 1954 год»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости



Фото: reddit.com/user/OhWhyPleaseNo

«Мои бабушка и дедушка, Кент (штат Вашингтон), декабрь 1960 года»,



Фото: reddit.com/user/daleweeksphoto

«Мои бабушка и дедушка, Уильям «Билл» и Джоанн. Посещение танцев в 1967 году в Вестерн Гольф и Кантри Клаб в Редфорде, Мичиган. Слишком круто»,



Фото: reddit.com/user/bashagab

«Мои прапрабабушка и прапрадедушка. Теннесси Флоренс Пич и Роберт Ли Марлин (1925)»,



Фото: reddit.com/user/SilentWalrus92

«Свадьба моих прадедушки и прабабушки. Моя бабушка и сейчас такая же красивая»,

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые



Фото: reddit.com/user/MSobel00

«Мои дедушка и бабушка, 1952 год, им 17 и 16 лет. Фото сделано незадолго до того, как они сбежали из дома. Всё ещё вместе 67 лет спустя»,



Фото: reddit.com/user/mtgriffin

«Мои бабушка и дедушка, 1959 год».



Фото: reddit.com/user/nikegrapes

«Бабушка Галя и дедушка Володя в день свадьбы (3 августа 1963 г.)»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt

«Бабуля с дедом, сидят все разобиженные друг на друга, но в гостях отношения не выясняют»,



Фото: vk.com/tebya_zovyt / Жанна Кучерова

Кстати, ранее пользователи соцсетей показали фотографии своих мам, которым более 40 лет.