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«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек
Источник материала: СТВ
Бабушки, дедушки и их внуки имеют особую связь. Кто, как не бабушка с дедушкой, подарит в честь праздника или даже без повода конфеты, печенье и немного денег? Выросшие внуки с любовью вспоминают родителей своих родителей и делятся историями с друзьями.
Иногда люди так восхищаются бабушками и дедушками, что выкладывают их фотографии на страницах интернет-ресурсов. Мы собрали девять недавно опубликованных снимков, на которых нынче пожилые люди выглядят молодыми и энергичными.
«Фото помолвки моих бабушки и дедушки, примерно 1940 год. Редкий снежный бой в Бомонте, штат Техас»,
«Дедушка с улыбкой, которая никогда не угасала, пока он жил. Начало 80-х»,
«Мои прадедушка и прабабушка, примерно 1954 год»,
«Мои бабушка и дедушка, Кент (штат Вашингтон), декабрь 1960 года»,
«Мои бабушка и дедушка, Уильям «Билл» и Джоанн. Посещение танцев в 1967 году в Вестерн Гольф и Кантри Клаб в Редфорде, Мичиган. Слишком круто»,
«Мои прапрабабушка и прапрадедушка. Теннесси Флоренс Пич и Роберт Ли Марлин (1925)»,
«Свадьба моих прадедушки и прабабушки. Моя бабушка и сейчас такая же красивая»,
«Мои дедушка и бабушка, 1952 год, им 17 и 16 лет. Фото сделано незадолго до того, как они сбежали из дома. Всё ещё вместе 67 лет спустя»,
«Мои бабушка и дедушка, 1959 год».
«Бабушка Галя и дедушка Володя в день свадьбы (3 августа 1963 г.)»,
«Бабуля с дедом, сидят все разобиженные друг на друга, но в гостях отношения не выясняют»,
Кстати, ранее пользователи соцсетей показали фотографии своих мам, которым более 40 лет.
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Бабушки, дедушки и их внуки имеют особую связь. Кто, как не бабушка с дедушкой, подарит в честь праздника или даже без повода конфеты, печенье и немного денег?...
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