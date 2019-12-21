ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк предложил новый символ белорусского рубля – аутентичный. Посмотрите, как он выглядит Читать далее: https://www.b-g.by/news/bank-predlozhil-novyiy-simvol-belorusskogo-rublya-autentichnyiy-posmotrite-kak-on-vyiglyadit-foto/

22.12.2019 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Если вам понравился предложенный символ, можно проголосовать за него.

БНБ-Банк выпустил обновление приложения https://imbanking.by/, в котором впервые предлагается и используется оригинальное начертание символа в виде 22-ой буквы белорусского алфавита «Ў» для обозначения белорусского рубля.


«Предложенная буква, без всякого преувеличения, является одним из символов белорусской национальной идентичности – в Беларуси ей даже установлен памятник в городе Полоцке», – говорится в пресс-релизе банка.

Кстати, буква «Ў» присутствует на каждом бумажном денежном знаке белорусского рубля.

«Безусловно, одним из символов независимости для государства является национальная валюта. Стоит отметить, что далеко не каждая валюта может похвастаться собственным графическим обозначением. Может и правда пришло время белорусскому рублю получить собственное графическое обозначение, такое близкое, родное и уникальное для белорусского народа, как «Ў»!» – обращаются к белорусам авторы идеи.



Вы можете отдать свой голос в поддержку нового символа на сайте symbol.imbanking.by. На момент публикации в поддержку «Ў» сердечко поставили 910 человек, в поддержку «Br» – в три раза меньше.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитник: Наша цель - закрытие аккумуляторного завода под Брестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика