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Банк предложил новый символ белорусского рубля – аутентичный. Посмотрите, как он выглядит Читать далее: https://www.b-g.by/news/bank-predlozhil-novyiy-simvol-belorusskogo-rublya-autentichnyiy-posmotrite-kak-on-vyiglyadit-foto/
Источник материала: Партизан
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БНБ-Банк выпустил обновление приложения https://imbanking.by/, в котором впервые предлагается и используется оригинальное начертание символа в виде 22-ой буквы белорусского алфавита «Ў» для обозначения белорусского рубля.
«Предложенная буква, без всякого преувеличения, является одним из символов белорусской национальной идентичности – в Беларуси ей даже установлен памятник в городе Полоцке», – говорится в пресс-релизе банка.
Кстати, буква «Ў» присутствует на каждом бумажном денежном знаке белорусского рубля.
«Безусловно, одним из символов независимости для государства является национальная валюта. Стоит отметить, что далеко не каждая валюта может похвастаться собственным графическим обозначением. Может и правда пришло время белорусскому рублю получить собственное графическое обозначение, такое близкое, родное и уникальное для белорусского народа, как «Ў»!» – обращаются к белорусам авторы идеи.
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Банк предложил новый символ белорусского рубля – аутентичный. Посмотрите, как он выглядит Читать далее: https://www.b-g.by/news/bank-predlozhil-novyiy-simvol-belorusskogo-rublya-autentichnyiy-posmotrite-kak-on-vyiglyadit-foto/
Если вам понравился предложенный символ, можно проголосовать за него.
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