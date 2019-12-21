ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пророссийство белорусов»: конец мифа

22.12.2019 16:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На митингах пару раз пытались кричать пророссийские лозунги, и этим активистам простые работяги прикрывали рты. Когда очередной раз что-то услышите о «пророссийском большинстве белорусов», укажите им фотографию пустой Октябрьской площади, где должен был быть митинг пророссийских активистов Беларуси.

«Пророссийство белорусов»: конец мифа
Этот снимок как «джокер» в покере перебил комбинации российских пропагандистов из «тузов» и «королей», пишет журналист и писатель Северин Квятковский в своем блоге на "Радыё Свабода".

Аргумент о том, что у «русскомирцев» Беларуси нет денег платить штрафы за несанкционированный митинг, не выдерживает критики. За идеи люди и за решетку не боятся попасть. А в «Россотрудничество» денег хватит на большее, чем штрафы. Да и как бы выглядело преследование за митинг поддержки интеграции с Россией в ходе встречи Лукашенко и Путина?

Я уже пять лет, от начала активизации «украинских событий», слышу о «пророссийских настроениях большинства белорусского населения». «У нас (называется небольшой районный центр) все поддержали Путина в Крыму! Значит, и Беларусь сдадут!» - чуть не кричит интернет-активист в популярной социальной сети. А у меня перед глазами тети, которые грудью бросались на БТРы украинских военнослужащих на Донбассе. А военные не сразу решились применять оружие, им психологически было проще то оружие отдать «мирному населению».

Когда начинаешь уточнять у белорусских алармистов, будут ли наши тетки из районных центров ложиться перед минскими БТРами за свою мечту жить в России, собеседники немеют. Тут же всплывает интересная статистика. Приблизительно, из памяти: 60% поддержали «Крым наш», но только 3% за вход в состав РФ, а 25% готовы хоть сегодня взять оружие для защиты независимости. Что не так? Фактор масс-медиа. Сделайте платными российские ТВ-каналы - их любители самостоятельно в интернете не отыщут столько лжи. С телевизором проще.


Свою теорию я подтвердил в ходе дела «Регнум», когда антибелорусских пропагандистов жестоко наказали за персональную критику Лукашенко как «главного националиста». Даже «русскомирские» активисты в сети признали, что разочарованы пассивностью людей, которые на словах «за Россию». Абсолютно легально можно было прийти поддержать «регнумцев» в судебных залах. Пришли единицы. Никакой заметной массовости не было. Точку поставили акции «тунеядцев» 2017 года, когда на митингах пару раз пытались кричать пророссийские лозунги, и этим активистам участники митингов - простые работяги - прикрывали рты.

Да, безусловно, не стоит успокаиваться. Люди без принципов или с неопределенной позицией всегда заставляют быть в тонусе. Никогда не знаешь, куда и в результате чего качнется маятник. Но и преувеличивать «пророссийство» соотечественников не стоит.
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На митингах пару раз пытались кричать пророссийские лозунги, и этим активистам простые работяги прикрывали рты. Когда очередной раз что-то услышите о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как сделать, чтобы свёкла не окрашивала другие ингредиенты? Три совета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика