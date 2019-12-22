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База данных многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года

23.12.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

База данных автоматизированной системы учета многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

База данных многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года

"База создана, она заработает с 1 января 2020 года, начнется режим актуализации", - сказала руководитель ведомства.

По словам Ирины Костевич, сегодня в базе содержится уже информация о 106 тыс. многодетных семей. Пока эта информация не полная - ллишь ФИО всех членов этих семей, данные о гражданстве, месте проживания и некоторые другие данные.

"С 1 января будем наполнять уже другие поля. Это, прежде всего, выдача удостоверений многодетной семьи, награждение мамы Орденом матери. Конечно же, это пособия, которые сейчас выплачиваются семье (тот же семейный капитал)", - добавила министр. Она отметила, что информация будет расширяться не только в зависимости от потребностей Министерства труда и соцзащиты, но и других органов госуправления.

"Это делается, прежде всего, для того, чтобы перейти от заявительного к выявительному принципу, чтобы не потерять никого", - подытожила Ирина Костевич.

 
 
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  База данных автоматизированной системы учета многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявила министр...
 
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