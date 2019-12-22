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«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Загадать самые заветные желания, прикоснуться к посоху Деда Мороза, познакомиться со сказочными персонажами поместья и сделать десятки селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За минувшие выходные на встречу с белорусским волшебником – беловежским Дедом Морозом – приехали более 200 туристических групп, а это около 4-х тысяч гостей.
Больше всего – из стран-соседок: Литвы, Польши, России, Украины. Но приезжают для знакомства с Морозом и из государств, где температура воздуха стабильно не опускается ниже нуля, – Нигерии, Ганы, Шри-Ланки, Конго.
Себастьян, турист (Конго):
А по-настоящему жаркой в поместье станет вся нынешняя предновогодняя неделя. День беловежского Деда Мороза буквально расписан по минутам. Всего за этот год поместье уже посетили около 100 тысяч туристов.
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Новости Беларуси. Загадать самые заветные желания, прикоснуться к посоху Деда Мороза, познакомиться со сказочными персонажами поместья и сделать десятки...
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