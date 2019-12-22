В России предложили навечно заблокировать YouTube и «Яндекс.Видео»

Источник материала: Tut.by

Мосгорсуд обязал два интернет-видеохостинга «Яндекс.Видео» и YouTube удалить ссылку на нелегальную версию аудиокниги Ли Цысиня «Задача трех тел». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.





«Суд обязал „Яндекс.Видео“ и YouTube удалить ссылку на аудиокнигу Цысиня. В качестве обеспечительной меры суд наложил блокировку на этот материал на обоих хостингах», — сказали в пресс-службе. При этом там отметили, что у них нет данных о возможной «вечной» блокировке этих сервисов.

«Таких сведений у нас нет», — уточнили в Мосгорсуде.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максима Рябыко сообщила, что АЗАПИ будет добиваться вечной блокировки сервисов «Яндекс.Видео» и YouTube в России, если они не будут удалять пиратский контент.

С 2015 года в России действует мера борьбы с нелегальным контентом в интернете под названием «Вечная блокировка». Если сайт не удаляет нелегальный контент по требованию правообладателя, то суд может обязать Роскомнадзор его заблокировать до удаления пиратской копии. А в том случае, если правообладатель повторно найдет на этом ресурсе нелегальный контент, он может потребовать его вечной блокировки.

«Эксмо-АСТ» — крупнейший издатель художественной литературы в России. Ранее дважды добивался от судов предварительных обеспечительных мер в связи с публикацией нелегальных аудио.