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Впервые за два столетия в Нотр-Даме не будет рождественской мессы
23.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Впервые за 200 лет в соборе Нотр-Дам в Париже не пройдет рождественская служба, сообщает
Пожар в
В 2013 году
Рождественские службы в нем проходили без перерыва на протяжении 200 лет. Лишь в конце XVIII века, во времена Французской революции противники католицизма на год превратили его в Храм Разума.
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Впервые за 200 лет в соборе Нотр-Дам в Париже не пройдет рождественская служба, сообщает BBC. В здании продолжаются восстановительные работы после...
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