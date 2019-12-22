Впервые за два столетия в Нотр-Даме не будет рождественской мессы

Источник материала: Вороновская газета





Впервые за 200 лет в соборе Нотр-Дам в Париже не пройдет рождественская служба, сообщает BBC . В здании продолжаются восстановительные работы после пожара.Рождественское богослужение 25 декабря пройдет в церкви Сен-Жермен-л’Осеруа на Луврской площади. В этом году в церкви Сен-Жермен-л’Осеруа соорудили деревянную платформу, напоминающую пресвитерий в Нотр-Даме.

Пожар в Нотр-Даме произошел в апреле этого года. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, собор должен быть восстановлен в течение пяти лет. Причина пожара до сих пор не установлена. Следователи склоняются к версии, что возгорание могло возникнуть из-за непогашенной сигареты или короткого замыкания.

В 2013 году Собору Парижской Богоматери исполнилось 850 лет, он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рождественские службы в нем проходили без перерыва на протяжении 200 лет. Лишь в конце XVIII века, во времена Французской революции противники католицизма на год превратили его в Храм Разума.

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