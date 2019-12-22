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Минсвязи: отмена роуминга между Беларусью и Россией ожидается к сентябрю

23.12.2019 14:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи: отмена роуминга между Беларусью и Россией ожидается к сентябрю
Фото из открытых источников

Отмена роуминга между Беларусью и Россией предусмотрена к сентябрю 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Минсвязи: отмена роуминга между Беларусью и Россией ожидается к сентябрю Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге?

В частности, отмечается, что руководителями отраслевых министерств связи Беларуси и России подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений НОВИКОВ, к марту 2020 года должны быть готовы предложения по законодательному закреплению дорожной карты.

 
 
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Белорусы и россияне подписали дорожные карты по отмене роуминга на территории Союзного государства.
 
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