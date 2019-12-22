Минсвязи: отмена роуминга между Беларусью и Россией ожидается к сентябрю

Источник материала: Аргументы и факты

Отмена роуминга между Беларусью и Россией предусмотрена к сентябрю 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

В частности, отмечается, что руководителями отраслевых министерств связи Беларуси и России подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений НОВИКОВ, к марту 2020 года должны быть готовы предложения по законодательному закреплению дорожной карты.