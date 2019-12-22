Источник материала: Tut.by

39-летний Ахмет Санья — преподаватель йоги в минской студии. В Беларусь он приехал из Сенегала вслед за женой, тоже учителем йоги Надеждой Синькевич: «Если переводить с санскрита, то йога — это объединение. В нашей семье она этим и послужила». GO.TUT.BY расспросил семейную пару о том, как уживаются сенегалец и белоруска — и как им в этом помогает йога.

«Познакомились в Индии»





Всю жизнь Ахмет прожил в Сенегале. У него трое младших братьев и две сестры. Как и большинство в этой стране, он мусульманин. На родине почти десять лет преподавал физкультуру:

— В одном классе по 80 учеников, — описывает он реалии местных школ. — Для учителей это норма: мы и сами занимались в таких классах. Иностранцы, конечно, удивляются. Коллега пригласил друга из Бельгии провести урок; когда тот увидел, сколько детей на игровой площадке, то был в шоке. «Это что, вся школа?» — «Нет, только мой класс!»

Еще Ахмет проводил бесплатные тренировки от ассоциации «Любители фитнеса на пляже» — такие занятия спортом в Дакаре очень популярны. На берегу океана сенегальцы делают силовые упражнения, бегают, отжимаются. На фитнесе мужчин ничуть не меньше женщин. Поскольку ислам не одобряет употребление алкоголя, спорт здесь — распространенное хобби.

В 2012 году Ахмет увлекся йогой и стал одним из главных ее популяризаторов в Дакаре. Хотя Международный день йоги в столице грандиозно отмечают на главной городской площади, из-за укорененности ислама местные часто относятся к индийским практикам настороженно — или считают их «спортом для богатых».





Надежда в Беларуси строила карьеру в сфере рекламы и маркетинга. С йогой познакомилась во время офисной работы как с методом снятия стресса. Постепенно ушла на фриланс, а с 2013 года начала вести классы по йоге сама. Сейчас это ее основная работа.

Ахмет и Надежда познакомились в 2016 году в Индии — на курсе инструкторов в университете S-VYASA в Бангалоре, где окончить бакалавриат или магистратуру по йоге в порядке вещей. Белоруску на обучение пригласили из посольства Индии по программе ITEC, а Ахмету сделали такое же предложение в Дакаре. В группе было 30 человек из 13 стран.

— Мы просыпались в 5.30 на медитацию, потом был первый класс по йоге, затем лекции от профессоров до конца дня. И так без выходных на протяжении месяца!

«В Сенегале невеста не присутствует на свадебной церемонии»

После курса разъехались по родным странам. Надя и Ахмет два года общались онлайн, встретиться снова получилось нескоро из-за визовых трудностей.

— Кто по итогу знал больше: белорусы про Сенегал или сенегальцы про Беларусь?

— Никто ничего не знал, — признается пара, а Надежда добавляет: — Но зато друг Ахмета учился в Киеве, так что я приехала фактически в среду русскоговорящих. Что касается белорусов, то у нас о Сенегале имеют представление любители автоспорта (из-за ралли «Дакар») и географии (Зеленый мыс в Сенегале — самая западная точка Африки).





В Дакаре средняя температура в декабре — 20−25 градусов. Средняя зарплата учителей круглый год — около 300 долларов. Надежде страна понравилась, хоть многое было непривычным. Например, банальный поход на рынок:

— На прилавке лежат морковь и свекла без ценников. «Сколько стоит?» — «Вы сначала возьмите, сколько нужно, а потом я скажу». Но как я могу знать, сколько брать, вдруг это дорого? Весы есть только на полкило и килограмм — например, чечевицу или лук придется покупать только в таких объемах.

Перед отъездом Надежды в Беларусь пара заключила традиционный брак в мечети. В Сенегале брак заключается в два этапа: сначала церемония в мечети, затем официальное подтверждение брака в загсе. Гражданские браки там не приняты, да и визовые вопросы проще решать, когда есть официальные бумаги.

— Называется «без меня меня женили»! — улыбается Надежда. — В Сенегале невеста на церемонию в мечеть не ходит. Меня представляли «названные родители» и свидетели — старшие друзья Ахмета.

Когда Надежда вернулась в Сенегал в декабре 2018 года, они расписались с Ахметом в загсе. Это вполне нормальная практика: с момента церемонии в мечети может пройти и месяц, и год.





Родные и друзья Надежды больше всего удивлялись тому, как молодо выглядит Ахмет.

— Спрашивали: «Ты уверена, что ему хотя бы 30 есть?» Есть, я паспорт видела, — смеется Надежда (Ахмету 39 лет, а Надежда на год его моложе. — Прим. GO.TUT.BY). В Дакаре на него точно так же реагируют, не думайте, что у них все в такой хорошей форме. Ахмет говорит, что его секрет — спорт и много фруктов. Он не пьет алкоголь и не ест свинину (хоть и не вегетарианец). На мой взгляд, именно эти два продукта — главные «убийцы» мужской красоты в наших широтах.

Дакарские друзья, наоборот, удивляются возрасту Надежды: «Так она же совсем не старая!» О Сенегале часто говорят как о стране, где развит секс-туризм, но именно женский: пожилые европейки в отелях часто окружают себя молодыми мускулистыми африканцами.

— Если женятся на европейке, скорее всего, она будет сильно старше, а брак создается ради ее денег или его визы. Я над Ахметом посмеивалась: «Мало того что у тебя белая жена (что в Сенегале не очень приветствуется), так еще из бедной страны!» Не приветствуется не из-за цвета кожи. Просто есть много историй про то, как жены бросали своих мужей и увозили детей в Европу, лишая отцов возможности с ними видеться. Ну и еще считается, что европейки не умеют вести домашнее хозяйство: все удивлялись тому, что я и готовлю, и убираю.

Пара не планировала уезжать в Беларусь — но получилось так, что в августе этого года они оказались здесь:

— Теперь я думаю, что это хорошо для семьи: я видела тот мир, в котором живет Ахмет. Хорошо, если он посмотрит, где выросла я.

«Пугали, что в Беларуси столкнусь с расизмом»





Мы разговариваем в студии Yoga Place — третий ее филиал только открылся в Кунцевщине. И Надежда, и Ахмет преподают в студии. Классы сенегалец проводит по-английски, хотя русский он тоже осваивает.

— Такой преподаватель никого не удивляет: люди знают, к кому записываются на занятие. Ну и все-таки на йогу ходят люди с достатком «средний плюс» и более высоким уровнем образования.

Ахмету в Минске комфортно: нравятся широкие дороги и отсутствие пробок. Страна оказалась куда лучше, чем он себе представлял.

— Пугали, что я приеду в Беларусь и столкнусь с расизмом. Я ожидал увидеть угрюмые лица — но оказалось, все хорошо.

— Не нравится ему только то, что белорусы не общаются друг с другом даже в пределах одного дома. Не то чтобы в Дакаре все более открытые — просто любят поговорить.

Пока зима бесснежная и теплая, удивляться африканцу пришлось только гололеду.

— Мы его готовили заранее: показали, как падать. Объяснили, что в мороз не надо мокрыми руками железные двери открывать, — улыбается жена.





Ну, а так семья йогов живет в гармонии. Утро начинают не с кофе, а с пранаямы — дыхательных упражнений. Занимаются йогой, медитируют — но каждый по отдельности. Не спорят даже по поводу еды, хотя Надежда вегетарианка, а Ахмет — нет.

— Но это просто вопрос привычки. Чего у нас Ахмету не хватает, так это манго и авокадо. Я сама после того, как попробовала авокадо в Дакаре, долго уговаривала себя вернуться к нашим фруктам. Зато яблоки в Сенегале — деликатес, а у нас дешевые.

Самой большой трудностью в интернациональном браке раньше Надежда и Ахмет называли… невозможность сделать хорошее селфи вдвоем: на старом телефоне камера терялась и не знала, чье лицо выбрать. В итоге то Ахмет был слишком темный, то Надежда очень бледная.

Но это было до того, как они занялись получением вида на жительство в Беларуси для Ахмета: пришлось заказывать справки из Сенегала, ездить в Москву, да еще обнаружилось, что в Дакаре не бывает апостиля… Но преодолели и эти трудности.

— Оставаться в Беларуси навсегда мы не собираемся. На пенсию точно уедем в Сенегал! Но вообще, не будь мы оба йогами, брака бы не случилось: слишком много тому было препятствий. А йога — это не только упражнения на коврике и гибкость тела, но и то, как ты живешь. Как относишься к трудностям. Как воспринимаешь различия. Порой та единственная свобода выбора, которая у нас есть, — это наше отношение к тем вещам, которые мы не в силах поменять в реальной жизни.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com