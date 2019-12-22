ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благотворительная программа «От сердца к сердцу» для детей-инвалидов в ГУО «Средняя школа №31 г. Бреста»

23.12.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

23 декабря 2019 года в государственном учреждении образования «Средняя школа №31 г. Бреста» в рамках республиканской акции «Наши дети» состоялась благотворительная программа «От сердца к сердцу» для детей-инвалидов учреждения образования.

Благотворительная программа «От сердца к сердцу» для детей-инвалидов в ГУО «Средняя школа №31 г. Бреста»

Благотворительная программа «От сердца к сердцу» для детей-инвалидов в ГУО «Средняя школа №31 г. Бреста»

Благотворительная программа «От сердца к сердцу» для детей-инвалидов в ГУО «Средняя школа №31 г. Бреста»

Ребят поздравили сказочные герои, которых сыграли воспитанники VII «Б» военно-патриотического класса. Моменты волшебства и магии подарили представители Лайк-шоу-Брест, и были вручены подарки при поддержке Брестского отделения ОО «Белорусский Фонд Мира» и непосредственном участии Романюк Лидии Николаевны, председателя правления Брестского отделения Белорусского Фонда Мира.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  23 декабря 2019 года в государственном учреждении образования «Средняя школа №31 г. Бреста» в рамках республиканской акции «Наши дети» состоялась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ангелы, Морозы, игрушки, украшения. Что есть на выставке-ярмарке мастеров Могилева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика