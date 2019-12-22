Благотворительная программа «От сердца к сердцу» для детей-инвалидов в ГУО «Средняя школа №31 г. Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

23 декабря 2019 года в государственном учреждении образования «Средняя школа №31 г. Бреста» в рамках республиканской акции «Наши дети» состоялась благотворительная программа «От сердца к сердцу» для детей-инвалидов учреждения образования.













Ребят поздравили сказочные герои, которых сыграли воспитанники VII «Б» военно-патриотического класса. Моменты волшебства и магии подарили представители Лайк-шоу-Брест, и были вручены подарки при поддержке Брестского отделения ОО «Белорусский Фонд Мира» и непосредственном участии Романюк Лидии Николаевны, председателя правления Брестского отделения Белорусского Фонда Мира.