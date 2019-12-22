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Посетите "Балычок" - будете довольны!

23.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Время работы магазина - с 9-00 до 18-00, в воскресенье - с 10-00 до 15-00, выходной день - понедельник. Контактный телефон Яна Олеговича Новосельского - +375 29 359 72 61.

Мясной рынок в стране в наши дни насыщен всевозможной продукцией в огромном ассортименте, и предложение зачастую превышает спрос. Покупатель стал более избирательным, предпочитая качественные продукты по умеренной цене. Ушли в далекое прошлое времена, когда витрины продуктовых магазинов были пусты. В специализированных отделах продуктовых магазинов города одних колбасных изделий можно найти порядка двадцати наименований.

Посетите &quot;Балычок&quot; - будете довольны!

Посетите &quot;Балычок&quot; - будете довольны!

Посетите &quot;Балычок&quot; - будете довольны!

С ростом благосостояния людей и насыщения рынка продуктами неизменным остается спрос на натуральную продукцию, произведенную с минимумом пищевых добавок или вовсе без таковых.
Недавно в г. Ивье открылся специализированный магазин по продаже мясной продукции. Многие ивьевчане уже по достоинству оценили продаваемую здесь продукцию. Принадлежит данный торговый объект Яну Олеговичу Новосельскому. Как индивидуальный предприниматель, продажей свинины он занимается с 2016 года. Торговал и торгует на городском рынке. С ноября 2019 года в г. Ивье по ул. Карла Маркса, 5/2 открыл специализированный магазин, который ведет розничную торговлю готовой продукцией и полуфабрикатами из свинины.
Покупателям предлагается свежая охлажденная свинина, выращенная на домашних подворьях. Семья Новосельских проживает в г.п. Юратишки, сами выращивают свиней, дополнительные объемы мяса закупают в частном секторе.
В продаже имеется около тридцати наименований самой востребованной продукции: различные свиные рулеты, свинина сушеная, соленая, домашняя колбаса, мясо в различных ценовых диапазонах, голень, ребра, бочок, сухой кумпяк, разрубка. Всегда в наличии свежее мясо. Например, настоящую белорусскую вантробянку (цена 9 руб. за кг) можно найти в Ивье именно здесь. Копченый балычок украсит любой праздничный стол самой привередливой хозяйки.
Для нормальной работы магазин оснащен необходимым холодильным оборудованием, соблюдаются нормативы хранения мясной продукции.
Торговля свининой для предпринимателя - дело семейное. Реализует продукцию в магазине супруга Татьяна Генриховна.
Накануне рождественских и новогодних праздников посещение магазина "Балычок" будет весьма кстати. Здесь вы найдете широкий выбор мясной продукции для праздничного стола.

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Время работы магазина - с 9-00 до 18-00, в воскресенье - с 10-00 до 15-00, выходной день - понедельник. Контактный телефон Яна Олеговича Новосельского - +375 29 359 72 61. Мясной...
 
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