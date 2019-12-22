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Выставлен на продажу вид (!) с самого высокого здания мира

23.12.2019 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупная инвестиционная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emaar Properties выставила на продажу вид с самого высокого здания мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вид с небоскреба Бурдж Халиф
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Небоскреб Бурдж-Халифа, высота которого превышает 828 метров, считается одной из самых популярных достопримечательностей в Дубае. В 2018 году смотровую площадку посетили около 16 миллионов туристов. По оценкам аналитиков, ежегодный доход ОАЭ от этой достопримечательности составляет более 165 миллионов долларов (10,3 миллиарда рублей) в год, пишет lenta.ru

Дубай — региональный центр туризма, внешней торговли и деловых услуг, но большую часть последнего десятилетия город сталкивался с замедлением роста рынка недвижимости. В Emaar Properties считают, что на его фоне эта сделка способна привлечь более одного миллиарда долларов (62,3 миллиарда рублей). Правительство Дубая владеет миноритарным пакетом акций компании (29,2 процента).

Источники агентства сообщают, что Emaar Properties назначила британскую финансовую корпорацию Standard Chartered консультантом в сделке, а сам процесс продажи начался в ноябре этого года. Представители организации от комментариев отказались.


Компания-застройщик начала сотрудничать со Standard Chartered в начале 2019 года в целях продажи своих непрофильных активов, в частности, пяти отелей, которые были проданы крупной гостиничной группе Abu Dhabi National Hotels.

Ранее небоскреб Бурдж-Халифа вошел в десятку самых фотографируемых достопримечательностей в мире.
 
 
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Крупная инвестиционная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emaar Properties выставила на продажу вид с самого высокого здания мира. Об этом сообщает агентство...
 
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