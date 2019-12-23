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Александр Седнёв стал главным тренером брестского «Руха»

23.12.2019 23:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Известный белорусский тренер Александр Седнев назначен главным тренером футбольного клуба «Рух». Он заменил на этой должности Андрея Зыгмантовича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Седнёв стал главным тренером брестского «Руха»

Со следующего сезона команда из Бреста будет выступать в Высшей лиге отечественного чемпионата. Контракт с наставником подписан по схеме 1+2. Помогать Седневу будут Андрей Челмодеев, Александр Демешко и Андрей Цеван. Последним местом работы белорусского тренера был казахстанский «Актобе».

Александр Седнёв стал главным тренером брестского «Руха»

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Известный белорусский тренер Александр Седнев назначен главным тренером футбольного клуба «Рух». Он заменил на этой должности Андрея...
 
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