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Александр Седнёв стал главным тренером брестского «Руха»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Известный белорусский тренер Александр Седнев назначен главным тренером футбольного клуба «Рух». Он заменил на этой должности Андрея Зыгмантовича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Со следующего сезона команда из Бреста будет выступать в Высшей лиге отечественного чемпионата. Контракт с наставником подписан по схеме 1+2. Помогать Седневу будут Андрей Челмодеев, Александр Демешко и Андрей Цеван. Последним местом работы белорусского тренера был казахстанский «Актобе».
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Новости Беларуси. Известный белорусский тренер Александр Седнев назначен главным тренером футбольного клуба «Рух». Он заменил на этой должности Андрея...
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