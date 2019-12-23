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Телеканал СТВ получил награду БФЛА за материалы о «Минском полумарафоне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До конца 2019 остается совсем немного. А это значит, что пришло время подводить итоги, что и сделала Белорусская федерация легкой атлетики, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для нашей королевы спорта уходящий год был очень насыщенным: вторые Европейские игры, матчевая встреча Европа – США.
Вместе с тем не затерялся первый юбилей «Минского полумарафона» – вот уже пять лет белорусская столица собирает любителей бега со всех уголков страны.
В 2019-м участие приняли 40 тысяч атлетов из 68 стран. Цифры впечатляющие, поэтому и наград в различных номинациях было порядка 10, среди которых «Мисс» и «Мистер Минский полумарафон», «Лучший костюм участника», «Самая креативная команда».
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Среди прочих награду сыскал и телеканал СТВ – один из информационных партнеров «Минского полумарафона».
Традиционно в этом году журналисты нашего телеканала не только активно освещали грандиозное событие, но и были непосредственными участниками массового забега.
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Новости Беларуси. До конца 2019 остается совсем немного. А это значит, что пришло время подводить итоги, что и сделала Белорусская федерация легкой атлетики, сообщили...
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