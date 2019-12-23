В посольстве России в Минске опровергли сообщения о пожаре

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Вечером, 23 декабря 2019-го, на территории российского посольства в Минске прохожие заметили яркие огни и дым. В соцсетях появились предположения, что горит проводка❗

Telegram канал Nexta опубликовал фото здания посольства России. В сообщении говорилось, что открытый источник пламени находится на парковке, а возможной причиной пожара является короткое замыкание проводки.





Уже позже появилось уведомление, что в посольстве России проходил прием по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, и это было праздничное представление с фейерверками.