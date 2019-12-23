Источник материала: Новости Волковыска

▶ На католическое Рождество, 25 декабря 2019-го, ожидаются осадки во всех областях Беларуси. Дождливо как днем, так и ночью, а также местами слабый туман, согласно прогнозам синоптиков❗

▶ Прогноз погоды на 24-26 декабря в Беларуси

Во вторник, 24 декабря 2019-го, погодные условия будут определять малоподвижные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. На большей части территории пройдут дожди, по юго-западу в отдельных районах сильные дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3 – +8°С, максимальная днем +5 – +10°С.

В среду, 25 декабря, территория страны будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь, местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток +1 – +7°С.

А вот в четверг, 26 декабря, скажется влияние фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в течение суток 0 – +6°С, ночью при прояснениях до -2°С.

▶ Прогноз погоды на 24-26 декабря в Волковыске

Вторник будет дождливым. Дожди местами пройдут сильные. При этом будет довольно тепло: днем температура воздуха составит +5 – +6°С.

В среду, когда все белорусы будут отдыхать в честь католического Рождества, характер погоды не сильно изменится. Временами также ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Но немного похолодает, температура в течение суток составит от 3 до 4°С.

В четверг похолодает. Ночью при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -1, днем ожидается до +3. Будет довольно ветрено, порывы ветра днем могут достигать 14 м/с. Ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега, а также слабый гололед в утренние и ночные часы.