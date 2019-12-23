⚡ Министерство здравоохранения утвердило график работы больниц и поликлиник в январе 2020 года❗
В рождественские и новогодние праздники организации здравоохранения Беларуси (больницы, поликлиники, аптеки, организации переливания крови и др) будут работать по следующему графику:
- 1 января 2020 года по графику работы в праздничный день;
- 2 января 2020 года по графику работы в праздничный день;
- 4 января 2020 года по графику рабочего дня;
- 6 января 2020 года по графику работы в субботний день;
- 7 января 2020 года по графику работы в праздничный день.