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Как стать активным гражданином? В лицее реализуется информационно-образовательный проект «ШАГ»

24.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

«ШАГ» - иными словами школа активного гражданина – это информационно-образовательный проект, который реализуется в Ивьевском ГСПЛ. На этот раз  для учащихся были подготовлены две темы: «Традиции моей страны» и «Безопасное и ответственное поведение – наш выбор».

Бережно сохраняя наследие прошлого, суверенная Беларусь закладывает и новые традиции. В них наши достижения и лучшие качества белорусов: милосердие и дружелюбие, душевная щедрость и готовность поделиться всем, что имеем. Беларусь сегодня демонстрирует всему миру, как нужно отстаивать свой суверенитет, беречь прошлое, строить настоящее, смело идти навстречу будущему. Об этом говорила в своем выступлении заместитель председателя Ивьеского райисполкома Л. Носуль.

А тему правового просвещения выступил начальник штаба Ивьевского РОВД В. Ясюлевич.  Важно, чтобы и подростки, выбирая безопасное поведение, заботились о себе и будущем своей страны. Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях – одна из самых актуальных. 

 
 
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«ШАГ» - иными словами школа активного гражданина – это информационно-образовательный проект, который реализуется в Ивьевском ГСПЛ. На этот раз  для учащихся...
 
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