Венедиктов рассказал, о чем поговорит в интервью с Лукашенко

Источник материала: Ежедневник





Главред и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал, какие вопросы задаст Александру Лукашенко.

Как отметил Алексей Венедиктов, он предложил своим слушателям присылать вопросы, в итоге для интервью с белорусским президентом их поступило 2 тысячи.

В первую очередь ведущий радиостанции намерен задать вопрос Лукашенко, как руководство Беларуси видит интеграцию.

Сам же главред считает, что до Нового года лидеры обеих стран договорятся о вопросам дальнейшей интеграции двух стран.

Алексей Венедиктов также отметил, что раньше у него не получалось взять большое интервью у Александра Лукашенко. Сейчас же, надеется главред «Эха Москвы», «это будет первое большое интервью, считайте, за 15 лет».

«Я хочу, чтобы ваш президент изложил свою позицию для российских читателей, слушателей, интернет-пользователей", - отметил ведущий радиостанции.