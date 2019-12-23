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Венедиктов рассказал, о чем поговорит в интервью с Лукашенко

24.12.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Венедиктов рассказал, о чем поговорит в интервью с Лукашенко

Главред и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал, какие вопросы задаст Александру Лукашенко.

Как отметил Алексей Венедиктов, он предложил своим слушателям присылать вопросы, в итоге для интервью с белорусским президентом их поступило 2 тысячи.

В первую очередь ведущий радиостанции намерен задать вопрос Лукашенко, как руководство Беларуси видит интеграцию.

Сам  же главред считает, что до Нового года лидеры обеих стран договорятся о вопросам дальнейшей интеграции двух стран.

Алексей Венедиктов также отметил, что раньше у него не получалось взять большое интервью у Александра Лукашенко. Сейчас же, надеется главред «Эха Москвы», «это будет первое большое интервью, считайте, за 15 лет».

«Я хочу, чтобы ваш президент изложил свою позицию для российских читателей, слушателей, интернет-пользователей", - отметил ведущий радиостанции.

 
 
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Главред и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал, какие вопросы задаст Александру Лукашенко.
 
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