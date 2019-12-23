Россия впервые получила новейший зенитный ракетный комплекс С-350

Источник материала: Tut.by

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Об этом говорится в пресс-релизе концерна ВКО «Алмаз-Антей», сообщает ТАСС.



Фото: wikipedia

«АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» передало Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь». Торжественная церемония прошла накануне на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в концерне, во время передачи военному ведомству техника выводилась на полигон, где «были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей». Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

В конце марта этого года завершились государственные испытания новой ЗРС С-350 «Витязь-ПВО», призванной заменить С-300ПС. Одновременно было запущено производство первого серийного комплекта.

Система С-350 «Витязь» разработана концерном «Алмаз-Антей» в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.