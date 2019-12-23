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Под Ивацевичами при столкновении легковушки и микроавтобуса зажало водителя

24.12.2019 10:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 декабря около одиннадцати утра неподалёку от деревни Нехачево Ивацевичского района столкнулись легковушка и микроавтобус. 

По сведениям Брестского ОУМЧС, происшествие случилось на 156 км трассы Р-2. В результате аварии с участием Mercedes-Benz Sprinter и Renault Scenic оказался заблокирован водитель последнего. 

Под Ивацевичами при столкновении легковушки и микроавтобуса зажало водителя
Фото: Брестское ОУМЧС 

Спасатели извлекли пострадавшего из машины. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. 

На прошлой неделе в Гомеле девушка спровоцировала ДТП с четырьмя автомобилями. 

Сначала водитель врезалась в машину мужа – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 23 декабря около одиннадцати утра неподалёку от деревни Нехачево Ивацевичского района столкнулись легковушка и микроавтобус.  По сведениям...
 
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