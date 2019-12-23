Под Ивацевичами при столкновении легковушки и микроавтобуса зажало водителя

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 декабря около одиннадцати утра неподалёку от деревни Нехачево Ивацевичского района столкнулись легковушка и микроавтобус.

По сведениям Брестского ОУМЧС, происшествие случилось на 156 км трассы Р-2. В результате аварии с участием Mercedes-Benz Sprinter и Renault Scenic оказался заблокирован водитель последнего.



Фото: Брестское ОУМЧС

Спасатели извлекли пострадавшего из машины. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

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