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Под Ивацевичами при столкновении легковушки и микроавтобуса зажало водителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 декабря около одиннадцати утра неподалёку от деревни Нехачево Ивацевичского района столкнулись легковушка и микроавтобус.
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Спасатели извлекли пострадавшего из машины. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
На прошлой неделе в Гомеле девушка спровоцировала ДТП с четырьмя автомобилями.
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Новости Беларуси. 23 декабря около одиннадцати утра неподалёку от деревни Нехачево Ивацевичского района столкнулись легковушка и микроавтобус. По сведениям...
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