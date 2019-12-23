Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters
Соревнования ежегодно проводятся на шлюзе Домбровка в рамках «Праздника моря». В турнире участвуют десятки команд, в том числе и женские. Организатором мероприятия
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Фото о болотном футболе в Гродненской области признано одним из лучших в мире по итогам 2019 года
24.12.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters
Соревнования ежегодно проводятся на шлюзе Домбровка в рамках «Праздника моря». В турнире участвуют десятки команд, в том числе и женские. Организатором мероприятия
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Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters опубликовало фото, назвав его одним из лучших в мире в 2019 году. На...
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