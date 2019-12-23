Фото о болотном футболе в Гродненской области признано одним из лучших в мире по итогам 2019 года

Источник материала: Новости Волковыска

Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters опубликовало фото, назвав его одним из лучших в мире в 2019 году. На фотографии, автором которого является Василий Федосенко, запечатлен турнир по болотному футболу среди женских команд на Августовском канале.

Соревнования ежегодно проводятся на шлюзе Домбровка в рамках «Праздника моря». В турнире участвуют десятки команд, в том числе и женские. Организатором мероприятия является Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.



