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Видимость может быть около 100 метров. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 24 декабря. Причина – туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики предупреждают, что видимость на дорогах местами может не превышать и 100 метров. Причем такая ситуация в некоторых регионах сохранится и днем.
Вторник будет облачным и дождливым, но зато теплым. Местами ожидается до +10℃. Недекабрьская погода сохранится и на католическое Рождество.
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 24 декабря. Причина – туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики...
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