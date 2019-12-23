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Видимость может быть около 100 метров. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

24.12.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 24 декабря. Причина – туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видимость может быть около 100 метров. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики предупреждают, что видимость на дорогах местами может не превышать и 100 метров. Причем такая ситуация в некоторых регионах сохранится и днем.

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Вторник будет облачным и дождливым, но зато теплым. Местами ожидается до +10℃. Недекабрьская погода сохранится и на католическое Рождество.

Видимость может быть около 100 метров. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 24 декабря. Причина – туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики...
 
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