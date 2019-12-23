Минчанин на Lexus незаконно продавал красную икру

Источник материала: Аргументы и факты

Оперативники изъяли 2,5 килограмма красной икры на общую сумму более 350 рублей. Реализация указанного товара осуществлялась без государственной регистрации и специального разрешения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Никаких документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой икры, представлено не было.