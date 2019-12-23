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Минчанин на Lexus незаконно продавал красную икру

24.12.2019 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин на Lexus незаконно продавал красную икру
ГУВД Мингорисполкома

Оперативники изъяли 2,5 килограмма красной икры на общую сумму более 350 рублей. Реализация указанного товара осуществлялась без государственной регистрации и специального разрешения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Никаких документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой икры, представлено не было.

Действия мужчины квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста базовых величин. Также возможна конфискация предметов, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности. 

Минчанин на Lexus незаконно продавал красную икру
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29-летний мужчина реализовывал товар в Интернете, не имея на то документов. Икру он развозил на личном «Лексусе».
 
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