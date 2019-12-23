Минчанин на Lexus незаконно продавал красную икру

Оперативники изъяли 2,5 килограмма красной икры на общую сумму более 350 рублей. Реализация указанного товара осуществлялась без государственной регистрации и специального разрешения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Никаких документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой икры, представлено не было.
Действия мужчины квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста базовых величин. Также возможна конфискация предметов, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности.