Мужчины в семье Гурских считают честью службу Отечеству

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Служба в армии в современном мире воспринимается юношами двояко. Кто-то опасается и бежит как от огня, а кто-то, вопреки запрещающим обстоятельствам и противопоказаниям, делает все возможное, чтобы пополнить ряды новобранцев.

По мнению Евгения Шаргаева, начальника обособленной группы (Дубровенского района) военного комиссариата Оршанского и Дубровенского районов, главной целью службы является получение военной специальности.

— Любой мужчина, прошедший службу, получает военно-учетную специальность, которая четко определяет его функции и действия в случае возникновения военной угрозы. Такой солдат знает, как применить оружие и никогда не будет мишенью для врага, а станет надежной защитой для своей семьи и государства. Совсем недавно в воинских частях Беларуси состоялись торжественные церемонии принятия воинской присяги. Наряду с остальными присягнули на верность Отечеству и дубровенские парни, — отметил Евгений Шаргаев. — Могу сказать, что дубровенцы в целом с честью и достоинством проходят службу. Есть случаи, когда они имеют право на отсрочку, но приходят и пишут заявление, чтобы пройти срочную службу. Стоит сказать, что служба в армии является существенной привилегией при трудоустрой¬стве, поступлении в университет, обеспечении жильем, — подчеркнул Евгений Шаргаев. — Будущим призывникам и солдатам желаю не бояться армии, и чтобы на их пути встречались хорошие командиры и начальники.

О том, какая армия сегодня, мы узнали у Владислава Гурского. Молодой человек недавно демобилизовался и рассказал нам о своей службе и почему «косить» от армии не стоит.

На встречу с нами Владислав пришел в дружной семейной компании, и неслучайно. Каждому мужчине в семье Гурских близко чувство долга перед Отечеством — каждый так или иначе связан со службой.

Дедушка Владислава Виктор Алексеевич на рубеже 60-70-х годов служил в Одесской области и в Казахстане на перевале Панфилова. А отец Геннадий Викторович отдал двадцать лет жизни службе в рядах МВД, а именно — в Дубровенском РОВД. По истечении срока службы ушел на заслуженный отдых в звании майора милиции. Владислав также последовал примеру старших мужчин в семье и с достоинством прошел службу в армии.

Страницы истории семьи Гурских помнят и горькие моменты тех времен, когда война и холодные стены концлагерей унесли жизни родных. Виктор Алексеевич с гордостью и скорбью вспоминает подвиг советских людей, которых объединяла сила любви к Отечеству.

— Тогда никто и не задумывался, стоит ли идти в армию. Ведь отдать долг Родине — великая честь, которой нужно быть достойным. Каждый мужчина должен пройти через это. У меня хорошая семья, в которой все мальчики вырастают настоящими мужчинами, — уверен Виктор Алексеевич.

Марина Михайловна Гурская, мама Владислава, отмечает, что в воспитании мальчика важен правильный пример, которому он последует.

—В нашей семье во всех поколениях формируется четкое понимание того, каким должен быть настоящий мужчина. Это не груда мускул, а человек, который умеет преодолевать трудности, ставит правильные цели перед собой и непременно их достигает. Конечно, когда сын уходит в армию, материн¬ское сердце полнится переживаниями и волнением, это трудный период. Но все равно понимаешь, что это необходимый этап в жизни, который нужно прожить вместе со всей семьей. Влад повзрослел, возмужал, стал спокойнее и по-другому смотрит на многие вещи. Армия действительно закаляет мужчину, — поделилась Марина Михайловна.

Владислав с армейскими порядками познакомился, будучи еще подростком. Окончив 7 классов школы, он успешно сдал вступительные испытания в первый набор кадетского класса в Лужеснянской гимназии. Кадетское училище на протяжении четырех лет приучало к дисциплине и порядку. Владислав, благодаря отличной учебе, был на хорошем счету у преподавателей, за что родители получили благодарность от педколлектива училища. Затем молодой человек поступил в Белорусский национальный технический университет на специальность «промышленное и гражданское строительство». Полученные знания Владислав успел применить в работе в столичной фирме. Однако парня призвали для прохождения срочной воинской службы.

—Самое сложное — это неизвестность. По пути из дома в часть ты переполнен непониманием того, что ждет впереди. Больше всего боялся, что не найду близких по духу людей: я ведь был старше многих, с высшим образованием за плечами. Однако обстоятельства, в которых мы оказались вместе, нас объединили. С некоторыми ребятами мы стали друзьями и даже после армии созваниваемся, поддерживаем связь. Армия многое мне дала, научила терпению, — рассказал молодой человек.

И, конечно, армия — это возможность изучить боевое оружие, освоить военную технику. За время службы солдату удалось познакомиться с разными видами оружия: только из автомата во время учений и тренировок он выпустил свыше тысячи патронов, а также освоил боевую машину пехоты.

Первые полгода службы Владислав провел в учебной части в Борисове, более известной как Печи, затем в Заслоново. Получил военно-учетную специальность — командир отделения, командир боевой машины пехоты.

—От дедовщины в армии не осталось и следа, теперь это больше похоже на сказки, которые все друг другу рассказывают. К солдатам относились лояльно, с пониманием. Даже истории про армейскую кухню не подтвердились: никаких нарядов в виде чистки гор картофеля, — поделился Влади¬слав.

Мы поинтересовались у бывшего военнослужащего, чтобы он посоветовал парням, которые подходят к призывному возрасту или уже получили повестки о призыве на службу.

— Идти служить нужно каждому, это выход из зоны комфорта, новый опыт, который в будущем позволит иначе воспринимать жизненные ситуации, — считает Владислав.

Анна ХАДКЕВИЧ.