ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчины в семье Гурских считают честью службу Отечеству

24.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Мужчины в семье Гурских считают честью службу Отечеству

Служба в армии в современном мире воспринимается юношами двояко. Кто-то опасается и бежит как от огня, а кто-то, вопреки запрещающим обстоятельствам и противопоказаниям, делает все возможное, чтобы пополнить ряды новобранцев.
По мнению Евгения Шаргаева, начальника обособленной группы (Дубровенского района) военного комиссариата Оршанского и Дубровенского районов, главной целью службы является получение военной специальности.
— Любой мужчина, прошедший службу, получает военно-учетную специальность, которая четко определяет его функции и действия в случае возникновения военной угрозы. Такой солдат знает, как применить оружие и никогда не будет мишенью для врага, а станет надежной защитой для своей семьи и государства. Совсем недавно в воинских частях Беларуси состоялись торжественные церемонии принятия воинской присяги. Наряду с остальными присягнули на верность Отечеству и дубровенские парни, — отметил Евгений Шаргаев. — Могу сказать, что дубровенцы в целом с честью и достоинством проходят службу. Есть случаи, когда они имеют право на отсрочку, но приходят и пишут заявление, чтобы пройти срочную службу. Стоит сказать, что служба в армии является существенной привилегией при трудоустрой¬стве, поступлении в университет, обеспечении жильем, — подчеркнул Евгений Шаргаев. — Будущим призывникам и солдатам желаю не бояться армии, и чтобы на их пути встречались хорошие командиры и начальники.
О том, какая армия сегодня, мы узнали у Владислава Гурского. Молодой человек недавно демобилизовался и рассказал нам о своей службе и почему «косить» от армии не стоит.
На встречу с нами Владислав пришел в дружной семейной компании, и неслучайно. Каждому мужчине в семье Гурских близко чувство долга перед Отечеством — каждый так или иначе связан со службой.
Дедушка Владислава Виктор Алексеевич на рубеже 60-70-х годов служил в Одесской области и в Казахстане на перевале Панфилова. А отец Геннадий Викторович отдал двадцать лет жизни службе в рядах МВД, а именно — в Дубровенском РОВД. По истечении срока службы ушел на заслуженный отдых в звании майора милиции. Владислав также последовал примеру старших мужчин в семье и с достоинством прошел службу в армии.
Страницы истории семьи Гурских помнят и горькие моменты тех времен, когда война и холодные стены концлагерей унесли жизни родных. Виктор Алексеевич с гордостью и скорбью вспоминает подвиг советских людей, которых объединяла сила любви к Отечеству.
— Тогда никто и не задумывался, стоит ли идти в армию. Ведь отдать долг Родине — великая честь, которой нужно быть достойным. Каждый мужчина должен пройти через это. У меня хорошая семья, в которой все мальчики вырастают настоящими мужчинами, — уверен Виктор Алексеевич.
Марина Михайловна Гурская, мама Владислава, отмечает, что в воспитании мальчика важен правильный пример, которому он последует.
—В нашей семье во всех поколениях формируется четкое понимание того, каким должен быть настоящий мужчина. Это не груда мускул, а человек, который умеет преодолевать трудности, ставит правильные цели перед собой и непременно их достигает. Конечно, когда сын уходит в армию, материн¬ское сердце полнится переживаниями и волнением, это трудный период. Но все равно понимаешь, что это необходимый этап в жизни, который нужно прожить вместе со всей семьей. Влад повзрослел, возмужал, стал спокойнее и по-другому смотрит на многие вещи. Армия действительно закаляет мужчину, — поделилась Марина Михайловна.
Владислав с армейскими порядками познакомился, будучи еще подростком. Окончив 7 классов школы, он успешно сдал вступительные испытания в первый набор кадетского класса в Лужеснянской гимназии. Кадетское училище на протяжении четырех лет приучало к дисциплине и порядку. Владислав, благодаря отличной учебе, был на хорошем счету у преподавателей, за что родители получили благодарность от педколлектива училища. Затем молодой человек поступил в Белорусский национальный технический университет на специальность «промышленное и гражданское строительство». Полученные знания Владислав успел применить в работе в столичной фирме. Однако парня призвали для прохождения срочной воинской службы.
—Самое сложное — это неизвестность. По пути из дома в часть ты переполнен непониманием того, что ждет впереди. Больше всего боялся, что не найду близких по духу людей: я ведь был старше многих, с высшим образованием за плечами. Однако обстоятельства, в которых мы оказались вместе, нас объединили. С некоторыми ребятами мы стали друзьями и даже после армии созваниваемся, поддерживаем связь. Армия многое мне дала, научила терпению, — рассказал молодой человек.
И, конечно, армия — это возможность изучить боевое оружие, освоить военную технику. За время службы солдату удалось познакомиться с разными видами оружия: только из автомата во время учений и тренировок он выпустил свыше тысячи патронов, а также освоил боевую машину пехоты.
Первые полгода службы Владислав провел в учебной части в Борисове, более известной как Печи, затем в Заслоново. Получил военно-учетную специальность — командир отделения, командир боевой машины пехоты.
—От дедовщины в армии не осталось и следа, теперь это больше похоже на сказки, которые все друг другу рассказывают. К солдатам относились лояльно, с пониманием. Даже истории про армейскую кухню не подтвердились: никаких нарядов в виде чистки гор картофеля, — поделился Влади¬слав.
Мы поинтересовались у бывшего военнослужащего, чтобы он посоветовал парням, которые подходят к призывному возрасту или уже получили повестки о призыве на службу.
— Идти служить нужно каждому, это выход из зоны комфорта, новый опыт, который в будущем позволит иначе воспринимать жизненные ситуации, — считает Владислав.
Анна ХАДКЕВИЧ.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба в армии в современном мире воспринимается юношами двояко. Кто-то опасается и бежит как от огня, а кто-то, вопреки запрещающим
 
Новости дня
Новости разные
 
В аэропорту Минска встретили 5-миллионного пассажира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика