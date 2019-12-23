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С 1 января обменять старые деньги можно будет только в Нацбанке

24.12.2019 12:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

На 1 декабря текущего года из обращения изъято 98% от суммы денежной наличности «старого» образца и 60,6% от количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 г. Банкноты крупных номиналов (50 000, 100 000, 200 000 рублей) изъяты из обращения практически полностью – более 99% от общего количества, уровень изъятия банкнот средних номиналов (5 000, 10 000 и 20 000 рублей) составил 75,5%. Также выведено из обращения 39,8% банкнот мелких номиналов (100, 500 и 1000 рублей). Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля – проведена 1 июля 2016 года. В обращение выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. Находившиеся в обращении банкноты образца 2000 года обмениваются на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 к 1.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси старые денежные знаки можно будет обменять на новые только в Национальном банке Республики Беларусь. Как сообщили в Нацбанке, сделать это можно будет с 1...
 
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