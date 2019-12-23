В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

Источник материала: Виртуальный Брест

21 декабря в рамках республиканской новогодней акции «Наши дети» в гостеприимном зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся благотворительный концерт «Калядныя мары». Участники мероприятия собрались в этот день, что бы оказать посильную помощь и поддержку трехлетнему брестчанину Сереже Бренько.





Для того, что бы наши самые заветные мечты и желания непременно сбылись и реализовались в наступающем году, необходимо не только верить и проецировать вожделенное, но и, творить добрые дела накануне, как показывает практика - это кротчайший путь к исполнению задуманного.

С искренними намерениями сотворить добро, в проявлении неподдельного милосердия этот вечер объединил сердца неравнодушных брестчан, талантливых артистов, исполнителей, танцевальные коллективы и, конечно же, не без участия самих детей.





Программа мероприятия была достаточно обширна и разнопланова, перед тем как был дан старт благотворительному концерту на сцене спортивного комплекса состоялась презентация свежей работы Брестской театральной студии "Зеркало" - моно-спектакля "Черный Пьеро".

Произведению удалось в одном сплетении соединить 19-й и 21 век - Ленгстон Хьюз и Александр Тыманюк.

Режиссёр-постановщик - Владимир Ящук. Чёрный Пьеро - Александр Тыманюк.

От всей души БЛАГОДАРИМ

всех тех, кто посвятил этот прошедший субботний вечер нашему мероприятию, низкий поклон замечательным артистам и исполнителям, Брестскому Фонду помощи детям "Сердце Ангела" за традиционную поддержку, волонтерам (волонтерский отряд "Iмкненне" при Московском РК ОО «БРСМ»), благодарному зрителю, звукорежиссерам и нашему славному ведущему, режиссеру Владимиру Ящуку. Отдельное спасибо руководству, администрации и сотрудникам Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.

Хотели бы так же поблагодарить Николая Сурмача, который пожертвовав своим выступлением в составе вокального коллектива "ЛАД" сделал все возможное, что бы обеспечить приемлемое звуковое сопровождение.

Своим творчеством в этот вечер нас одарили:

Владимир Ящук

Дарья Осипук

Вокальная студия детского развивающего Центра "Первый шаг"

Маруся Ребрикова

Анастасия Омелько

Студия хулахупинга «Pupsihooper»

Ангелина Малявко

Школа современного танца "Сова Групп"

KATRIUS

София Негореева

Вокальная фолк-группа "ЛАД"

Ангелина Николаева

Школа бального и современного танца "Зорны Клуб"

Александра Котелева

Лиза Попова

Николай Замковец

Александр Завертайло

Наталья Чернякова

Константин Казанцев

Ирина Панасюк

Константин Трушко

Алеся Василевская





























































































* еще более фото в фотоальбоме события в ВК

* Группа в ВК поддержки мальчика, Сережи Бренько (основной диагноз: Смешанные специфические расстройства, расстройство экспрессивной и рецептивной речи). Сбор на комплексное обследование и курс реабилитации в центре "Прогноз" (г. Санкт-Петербург).

Быть добру!