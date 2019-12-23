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В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт
24.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 декабря в рамках республиканской новогодней акции «Наши дети» в гостеприимном зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся благотворительный концерт «Калядныя мары». Участники мероприятия собрались в этот день, что бы оказать посильную помощь и поддержку трехлетнему брестчанину Сереже Бренько.
Для того, что бы наши самые заветные мечты и желания непременно сбылись и реализовались в наступающем году, необходимо не только верить и проецировать вожделенное, но и, творить добрые дела накануне, как показывает практика - это кротчайший путь к исполнению задуманного.
С искренними намерениями сотворить добро, в проявлении неподдельного милосердия этот вечер объединил сердца неравнодушных брестчан, талантливых артистов, исполнителей, танцевальные коллективы и, конечно же, не без участия самих детей.
Программа мероприятия была достаточно обширна и разнопланова, перед тем как был дан старт благотворительному концерту на сцене спортивного комплекса состоялась презентация свежей работы Брестской театральной студии "Зеркало" - моно-спектакля "Черный Пьеро".
Режиссёр-постановщик - Владимир Ящук. Чёрный Пьеро - Александр Тыманюк.
От всей души БЛАГОДАРИМ
всех тех, кто посвятил этот прошедший субботний вечер нашему мероприятию, низкий поклон замечательным артистам и исполнителям, Брестскому Фонду помощи детям "Сердце Ангела" за традиционную поддержку, волонтерам (волонтерский отряд "Iмкненне" при Московском РК ОО «БРСМ»), благодарному зрителю, звукорежиссерам и нашему славному ведущему, режиссеру Владимиру Ящуку. Отдельное спасибо руководству, администрации и сотрудникам Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.
Хотели бы так же поблагодарить Николая Сурмача, который пожертвовав своим выступлением в составе вокального коллектива "ЛАД" сделал все возможное, что бы обеспечить приемлемое звуковое сопровождение.
Своим творчеством в этот вечер нас одарили:
Владимир Ящук
* еще более фото в
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Быть добру!
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21 декабря в рамках республиканской новогодней акции «Наши дети» в гостеприимном зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся...
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