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В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

24.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 декабря в рамках республиканской новогодней акции «Наши дети» в гостеприимном зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся благотворительный концерт «Калядныя мары». Участники мероприятия собрались в этот день, что бы оказать посильную помощь и поддержку трехлетнему брестчанину Сереже Бренько.

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

Для того, что бы наши самые заветные мечты и желания непременно сбылись и реализовались в наступающем году, необходимо не только верить и проецировать вожделенное, но и, творить добрые дела накануне, как показывает практика - это кротчайший путь к исполнению задуманного.

С искренними намерениями сотворить добро, в проявлении неподдельного милосердия этот вечер объединил сердца неравнодушных брестчан, талантливых артистов, исполнителей, танцевальные коллективы и, конечно же, не без участия самих детей.

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

Программа мероприятия была достаточно обширна и разнопланова, перед тем как был дан старт благотворительному концерту на сцене спортивного комплекса состоялась презентация свежей работы Брестской театральной студии "Зеркало" - моно-спектакля "Черный Пьеро".
Произведению удалось в одном сплетении соединить 19-й и 21 век - Ленгстон Хьюз и Александр Тыманюк.

Режиссёр-постановщик - Владимир Ящук. Чёрный Пьеро - Александр Тыманюк.

От всей души БЛАГОДАРИМ

всех тех, кто посвятил этот прошедший субботний вечер нашему мероприятию, низкий поклон замечательным артистам и исполнителям, Брестскому Фонду помощи детям "Сердце Ангела" за традиционную поддержку, волонтерам (волонтерский отряд "Iмкненне" при Московском РК ОО «БРСМ»), благодарному зрителю, звукорежиссерам и нашему славному ведущему, режиссеру Владимиру Ящуку. Отдельное спасибо руководству, администрации и сотрудникам Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.

Хотели бы так же поблагодарить Николая Сурмача, который пожертвовав своим выступлением в составе вокального коллектива "ЛАД" сделал все возможное, что бы обеспечить приемлемое звуковое сопровождение.

Своим творчеством в этот вечер нас одарили:

Владимир Ящук
Дарья Осипук
Вокальная студия детского развивающего Центра "Первый шаг"
Маруся Ребрикова
Анастасия Омелько
Студия хулахупинга «Pupsihooper»
Ангелина Малявко
Школа современного танца "Сова Групп"
KATRIUS
София Негореева
Вокальная фолк-группа "ЛАД"
Ангелина Николаева
Школа бального и современного танца "Зорны Клуб"
Александра Котелева
Лиза Попова
Николай Замковец
Александр Завертайло
Наталья Чернякова
Константин Казанцев
Ирина Панасюк
Константин Трушко
Алеся Василевская

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

В рамках акции «Наши дети» на Брестском гребном канале состоялся благотворительный концерт

* еще более фото в фотоальбоме события в ВК

Группа в ВК поддержки мальчика, Сережи Бренько (основной диагноз: Смешанные специфические расстройства, расстройство экспрессивной и рецептивной речи). Сбор на комплексное обследование и курс реабилитации в центре "Прогноз" (г. Санкт-Петербург).

Быть добру!

 
 
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   21 декабря в рамках республиканской новогодней акции «Наши дети» в гостеприимном зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся...
 
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