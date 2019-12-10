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26 декабря в КУП «Шарковщинский КБО» с 10.00 до 12.00 пройдёт профсоюзный приём граждан

24.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

26 декабря в КУП «Шарковщинский КБО» с 10.00 до 12.00 пройдёт профсоюзный приём граждан

 

26 декабря 2019 года с 10.00 до 12.00 на базе КУП «Шарковщинский КБО», (ул. Водопьянова, 12) состоится совместный профсоюзный прием граждан прокурором Шарковщинского района Ветюговым Андреем Борисовичем и главным правовым инспектором Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Волковой Ларисой Викентьевной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, пенсионного и жилищного законодательств.

Предварительная запись, консультации и вопросы в ходе приема можно задать по телефону: +375 33 3629281 либо отправив на электронный адрес shar_rfpb@mail.ru

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