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Афанасьева: «На меня все смотрели: «Ну, что она там споёт, что она сделает». И приехала из Могилёва»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
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Афанасьева: «На меня все смотрели: «Ну, что она там споёт, что она сделает». И приехала из Могилёва»
Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вас называют певицей №1 в стране, но в последнее время – целая россыпь...
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