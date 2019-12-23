Волковычанка Оксана Зубкевич представлена на календаре SunDay на 2020 год

Источник материала: Новости Волковыска

12 очаровательных девушек снялись для календаря юбилейного автомобильного фестиваля SunDay. Организаторы иначе подошли к проведению съемок - в этот раз они проходили за пределами автофестиваля - в живописных местах Гродно, сообщает Автогродно.by.

Впервые съемки стали «выездными». Большая часть кадров отснята на следующий день после фестиваля в Гродно, остальные - в Минске.

- Было приятно наблюдать, как во время съемок на людных улицах Гродно прохожие интересовались автомобилями. Несмотря на то, что мы находились уже не на фестивале, ценителей вокруг было много. Особенность таких машин в том, что они хороши с любого ракурса. Мы постарались подобрать и образы девушек под каждый автомобиль так, чтобы они вместе смотрелись гармонично и естественно, - рассказал фотограф и автор проекта Евгений Бузук.

Победительницей конкурса красоты стала Алина Подвительская из Гродно. Сначала ее работа для конкурса «соревновалась» с работами других 300 участниц, а затем на сцене SunDay девушка очаровала судей и заняла первое место. Теперь ее фотография украшает июльскую страничку календаря фестиваля, где уже выделена одна из дат - 25 июля 2020 года. В этот день состоится SunDay-2020!

Наша землячка Окcана Зубкевич стала победительницей девятого тура голосования в конкурсе «Мисс SunDay-2019», тем самым гарантировав себе участие в финале конкурса и став героиней календаря фестиваля SunDay – Март-2020.





SunDay-2020 воплотит новую концепцию, которую мы разрабатывали несколько лет и планировали внедрить после десятого фестиваля. Юбилейный SunDay собрал более 500 редких автомобилей из 8 стран, его навестило более 20 000 зрителей. Со многими из них мы поделились планами и получили поддержку. Анонсы нового фестиваля начнутся с февраля 2020 года, - говорят организаторы.

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