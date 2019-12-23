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Американцы потратят еще 16 миллионов долларов на свой самый дорогой эсминец Zumwalt

24.12.2019 14:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская компания Raytheon получила контракт на 16 миллионов долларов на обновление программного обеспечения стелс-эсминца класса Zumwalt. Об этом пишет defence-blog, ссылаясь на Минобороны США.


Фото: nationalinterest.org

Какие конкретно параметры корабля предполагается улучшать, пока неизвестно, но указано, что средства пойдут «на приобретение, сборку и установку ПО для боевых систем». Работы будут завершены, как ожидается, к июню 2021 года.

Эсминцы класса DDG 1000 «Zumwalt» — самые большие неавианесущие корабли США, выполненные с применением технологий малой радиолокационной заметности. Теоретически они способны выполнять широчайший круг задач и вообще являются «кораблями будущего». На практике, однако, тактическая ниша применения стелс-эсминцев неясна, и пока они прославились только гигантской стоимостью — каждый корабль обошелся, учитывая конструкторские работы, в семь миллиардов долларов.

На сегодняшний день головной в серии корабль Zumwalt находится в Третьем флоте США, базирующемся в Тихом океане.

 
 
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Корабль стоит уже семь миллиардов долларов, но конца тратам не видно.
 
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