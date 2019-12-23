|
Не скоро и без сверхзвука. В России рассказали, какими будут бомбардировшики будущего
Источник материала: Tut.by
Стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, может появиться в России к 2040 году. Об этом пишет
«Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным», — отметил он.
Кобылаш также сообщил, что дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.
По его словам, «новый самолет будет дозвуковым» и «сможет решать все задачи дальней авиации».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые самолеты будут относиться уже к шестому поколению.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)