Не скоро и без сверхзвука. В России рассказали, какими будут бомбардировшики будущего

Источник материала: Tut.by

Стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, может появиться в России к 2040 году. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на интервью командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергейа Кобылаша в интервью газете «Московский комсомолец» .



Сейчас самым мощным стратегическим бомбардировщиком России является сверхзвуковой Ту-160. Фото: twitter.com/EmbassyofRussia

«Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным», — отметил он.

Кобылаш также сообщил, что дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.

По его словам, «новый самолет будет дозвуковым» и «сможет решать все задачи дальней авиации».