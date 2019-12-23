Вот почему нельзя поворачиваться спиной к тигру: наглядное видео из зоопарка

Источник материала: Tut.by

В зоопарке Дублина (Ирландия) ребенок повернулся спиной к вольеру с тиграми. Один из хищников заметил это и решил воспользоваться моментом.

Моментом воспользовался и отец: как только он заметил реакцию животного, мужчина достал телефон и принялся снимать происходящее на видео. Все закончилось хорошо (перед вольером установлен специальный барьер), но выглядело довольно жутко! Посмотрите, что произошло.