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Вот почему нельзя поворачиваться спиной к тигру: наглядное видео из зоопарка
Источник материала: Tut.by
В зоопарке Дублина (Ирландия) ребенок повернулся спиной к вольеру с тиграми. Один из хищников заметил это и решил воспользоваться моментом.
Моментом воспользовался и отец: как только он заметил реакцию животного, мужчина достал телефон и принялся снимать происходящее на видео. Все закончилось хорошо (перед вольером установлен специальный барьер), но выглядело довольно жутко! Посмотрите, что произошло.
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