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Принят бюджет Минска-2020. Какие расходы станут приоритетными?

24.12.2019 14:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Принят бюджет Минска на 2020 год. Он утвержден 24 декабря депутатами городского совета на 13-й сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина расходов – затраты на социальную сферу, ЖКХ и транспорт. Более 20 % средств будет направлено на здравоохранение.

Принят бюджет Минска-2020. Какие расходы станут приоритетными?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Акцент был сделан на то, чтобы завершить строительство уже начатых объектов. Эта задача была поставлена Президентом нашей страны на 2019-2020 годы.

Еще один очень важный аспект – это обеспечение жильем многодетных семей, потому что в 2020 году мы должны уже полностью решить вопрос с проблемой предоставления жилья многодетным семьям. А с 2021 года четко выполнять в соответствии с действующими в нашей стране законодательными актами и направлять многодетные семьи на строительство жилья в течение одного года.

Принят бюджет Минска-2020. Какие расходы станут приоритетными?

Определено и финансирование инвестиционной программы города. Более 700 миллионов рублей направят на реконструкцию и строительство около 400 объектов. Еще 200 миллионов привлекут через кредиты на строительство метро.

К слову, 99 % бюджета Минска формируется из собственных доходов. Оставшийся процент – безвозмездные поступления республиканского бюджета.

Принят бюджет Минска-2020. Какие расходы станут приоритетными?

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Принят бюджет Минска на 2020 год. Он утвержден 24 декабря депутатами городского совета на 13-й сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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