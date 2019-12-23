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Принят бюджет Минска-2020. Какие расходы станут приоритетными?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Принят бюджет Минска на 2020 год. Он утвержден 24 декабря депутатами городского совета на 13-й сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Половина расходов – затраты на социальную сферу, ЖКХ и транспорт. Более 20 % средств будет направлено на здравоохранение.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Еще один очень важный аспект – это обеспечение жильем многодетных семей, потому что в 2020 году мы должны уже полностью решить вопрос с проблемой предоставления жилья многодетным семьям. А с 2021 года четко выполнять в соответствии с действующими в нашей стране законодательными актами и направлять многодетные семьи на строительство жилья в течение одного года.
Определено и финансирование инвестиционной программы города. Более 700 миллионов рублей направят на реконструкцию и строительство около 400 объектов. Еще 200 миллионов привлекут через кредиты на строительство метро.
К слову, 99 % бюджета Минска формируется из собственных доходов. Оставшийся процент – безвозмездные поступления республиканского бюджета.
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Новости Беларуси. Принят бюджет Минска на 2020 год. Он утвержден 24 декабря депутатами городского совета на 13-й сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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